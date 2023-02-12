ASO’dan 300 tam donanımlı konteyner

AFET bölgesine yaşam merkezi kurma kararı alan Ankara Sanayi Odası (ASO), kampanyanın detaylarını açıkladı. Bu kapsamda toplam 300 tam donanımlı konteyner Hatay'da kurulacak. 1.500 afetzede geçici yuvalarında tüm temel ihtiyaçlarını giderebilecek. Başkentten Hatay'a gönderilecek olan konteynerler 21 metrekare olacak. İçinde mutfak, tuvalet ve banyonun da yer aldığı yapılar mobilyalı olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Afet bölgesine gidecek konteynerler, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilecek. 2 oda, 4 yatak, ısıtıcı, mutfak evyesi ve gereçleri gibi tüm hayati ihtiyaçları içinde barındıran tam donanımlı yapılar, binlerce kişinin barınma sorununa çözüm olacak. Konteynerlerin içindeki malzemelerin tamamı ASO üyesi iş insanları tarafından tedarik edilecek. Üretimi tamamlanan konteynerlerin sahaya sevk edilmeye başlandığını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Bugün itibarıyla 300 adet konteyner bağışı var. İlk etapta altyapı çalışmalarını tamamlayacağız, bu çalışmalar bittikten sonra bölgede yaşam merkezimizi kuracağız" bilgisini paylaştı.