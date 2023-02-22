Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ASPİLSAN'dan Almanya'ya silindirik lityum iyon pil ihracatı
Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:10

ASPİLSAN'dan Almanya'ya silindirik lityum iyon pil ihracatı

ASPİLSAN Enerji, silindirik lityum iyon pilin ilk ihracatını Almanya'ya yaptı.

AA
ASPİLSAN’dan Almanya’ya silindirik lityum iyon pil ihracatı

ASPİLSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, ASPİLSAN Enerji'nin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde silindirik lityum iyon pilin seri üretimine başladığı kaydedildi.

Bu ürünlerden INR18650A28 Li-iyon pil çeşidinin Almanya'ya ihracatına da başladığı belirtilen açıklamada, pillerin yurt dışında çok sayıda teste tabi tutulduğu ve hepsinden başarı ile geçildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdür Yardımcısı Nihat Aksüt, "Öncelikli hedefimiz cari açığı azaltmak maksadıyla yurt içi talebi karşılamaktı. Ancak pillerimize yurt dışından da oldukça yüksek ilgi var. Bu durumda sanırım üretimimizin önemli bölümünü ihraç edeceğiz. Bu kötü günlerde ülkemize iyi bir haber vermekten mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ASPİLSAN'dan Almanya'ya silindirik lityum iyon pil ihracatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA