Atıktan 30 milyar TL ekonomik kazanç

20 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Türkiye Çevre Haftası konulu genelgeyle 1972 yılından bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin içinde bulunduğu hafta, Türkiye'de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacak. Bu yılki teması 'sıfır atık' olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası, 81 ilde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bakanlık, çevre projeleri sayısını her geçen gün artırıyor ve her proje için net hedefler ortaya koyuyor. İşte bakanlığın son dönemde hız verdiği bazı çevre projeleri... Sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya başlayan kurum, kuruluş ve işletme sayısı 140 bine ulaştı. Ülke genelinde 15.5 milyon kişiye sıfır atık eğitimi verildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2020 yılında yüzde 22.4, 2021 yılında ise yüzde 25'e yükseltilirken, 2023 yılı hedefi ise yüzde 35 olarak belirlendi. Proje sayesinde 16.5 milyon ton kağıt/karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal ve 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı. Atıklardan 30 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. 3 milyon ton sera gazı salınımının önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.Sıfır Atık Mavi Hareketi ve deniz çöpleri il eylem planları sayesinde ise 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 134 bin ton deniz çöpü toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi. Türkiye'de 2002'de 140, 2018'de ise 459 adet olan mavi bayraklı plaj sayısı 2022'de 531'e ulaştı.2021 yılında gerçekleştirdiği 57 bin 22 çevre denetimi ile rekor kıran Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 3 bin 936 tesise toplam 350 milyon 115 bin TL idari para cezası uygularken, 406 tesisin faaliyetini durdurdu. 2022 yılının ilk 4.5 ayında 23 bin 458 çevre denetimi gerçekleştiren bakanlık, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 1.300 tesise toplam 143 milyon 623 bin 141 TL idari para cezası uygularken, 109 tesisin faaliyeti için durdurma verdi. Ayrıca 2021 yılı sonu itibarıyla 66 ilin gürültü haritası çıkarıldı. İstanbul'da 9 bin 837 metrekare gürültü bariyerinin yapımı tamamlanırken, Türkiye genelinde 49 bin 782 metrekare gürültü bariyeri için proje çalışmaları devam ediyor.