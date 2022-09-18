Atıktan gübre yaptı, çiftçiye bağışlayacak

Dünyada yaşanan enerji ve gıda krizi 'Sıfır atık' çalışmalarının önemini daha da artırdı. Türkiye'de de bu kapsamda çalışmalar hızlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen ay gıda israfın azaltılması için otel, restoran ve yemekhane artıklarının geri dönüştürülmesine yönelik bir genelge yayımladı. Buna göre restoran ve otellere, 6 ay içinde gıda atıklarını dönüştürmek için kompost makinesi yatırımı yapma zorunluluğu getirildi.Oteller bu kapsamda yatırımlarını hızlandırırken Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa, örnek olacak bir çalışmaya imza attı. 4 yıl önce kompost makinesi yatırımını hayata geçiren otel, restoran ve bahçedeki peyzajlarından çıkan atıkları kompost makinesi ile gübreye dönüştürüyor. Atıktan aylık ortalama 6-8 ton organik gübre elde eden otel, bu gübreyi tesisin arka tarafında yer alan 9 dönümlük bostanda kullanıyor.4 yıldır atıklarını gübreye dönüştüren Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa, şimdi de fazla gübreyi çevre köylerdeki çiftçilere bağışlamak için harekete geçti. Ton fiyatı ortalama 27 bin TL olan organik gübrenin, 10 tonunun bağışlanması planlanıyor. Böylece çiftçiye 270 bin TL'lik bir desteğin sağlanması hedefleniyor.Turizm Bakanlığı'nın Güvenli Turizm Sertifikasyonu yıl sonuna kadar Yeşil Turizm Sertifikasına dönüştürmeyi hedeflediğini anlatan Hilton Dalaman Sarıgerme Resort&Spa Genel Müdürü Tunç Batum, "Sıfır atık konusunda çok hassas bir oteliz. Bu kapsamda 4 yıl önce yatırımlarımızı tamamladık. Restoran ve bahçe peyzajından çıkan atıklarımızı kompost makinesiyle gübreye dönüştürüyoruz. Buradaki gübreyi otelin arkasında yer alan bostanda kullanıyoruz. Bu bostandan elde ettiğimiz ürünlerle otelin sebze ihtiyacının yüzde 10-15'ini karşılıyoruz" dedi.Mayıstan bugüne, aylık ortalama 14 ton atığın çıktığını anlatan Batum, bundan toplam 27 ton gübre elde edildiğini kaydetti. Batum, "Bunun 10 tonunu çevre köylere bağışlamayı planlıyoruz. Ancak gübreyi önce analize göndermemiz gerekiyor. Tarım İl Müdürlüğü'ne örnek göndereceğiz. Uygunluk verilmesi halinde bu gübreyi yakın köylerdeki çiftçilerimize bağışlayacağız" diye konuştu.Sektöre dair de değerlendirmelerde bulunan Tunç Batum, 2019 yılından beri en iyi yaz sezonunu geçirdiklerini aktardı. Batum, "Rusya- Ukrayna savaşı, Avrupa havalimanlarında yaşanan sorunlar nedeniyle uluslararası uçuşlarda yaşanan aksaklıklara rağmen özellikle haziran- ağustos ayları arasını yüzde 100 dolu geçirdik. Eylülde de doluyuz. Ekim için de talep yüksek. Kasım sonuna kadar otelimizi açık tutmayı hedefliyoruz" dedi.Oteli 12 ay boyunca açık tutmak istediklerinin altını çizen Batum, "Kasım sonu oteli kapatmak zorunda kalıyoruz çünkü uçuşlar kış döneminde çok kısıtlı oluyor. Eğer THY bu bölgeye özel bir uçuş planlaması yaparsa kış döneminde de oteli açık tutarız. Örneğin İngiltere ve Avrupa şehirlerinden buraya günlük uçuş koyarsa sadece biz değil, bölgedeki birçok otel kışın da açılır. Biz de buna göre pazarlama faaliyetlerini güçlendiririz" ifadelerini kullandı.Geçen yıl 'Bisiklet dostu' unvanını aldıklarını hatırlatan Batum, "Bu yıl da kiteboard (uçurtma sörfü), windsurf (rüzgâr sörfü), seakayak (deniz kanosu) eğitim merkezini açtık. Eylül 2023'te Avrupa Kiteboard Şampiyonası'nı burada yapmak istiyoruz. Almanya Bisiklet Federasyonu'na bağlı bir takımla kamp için görüşüyoruz. Sporseverlerin tercihi olduk" dedi.Türkiye'de sezonun 12 aya yayılması için 65 yaş üstü turizmin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Batum, bu kapsamda Avrupa'daki emekli sandıkları ile anlaşmaların yapılabileceğini aktardı. Batum, "Turizmi Geliştirme Ajansı Avrupa'daki emekli sandıkları ile anlaşma yapıp, emeklinin bir aylık maaşı karşılığında Türkiye'deki otellerde konaklamasını sağlayabilir. Bu 20 yıl önce Alanya'da yapılıyordu. Hatta tatil ücretlerini emekli sandıkları ödüyordu. Eğer bu anlaşma yapılırsa emekli sandıkları tur operatörü etkisi yaratır" dedi.