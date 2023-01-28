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Haberler Ekonomi Haberleri ATO Başkanı Baran'dan ihracatçılara çağrı! "Merkez Bankası desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum"
Giriş Tarihi: 28.1.2023 10:24 Son Güncelleme: 28.1.2023 10:24

ATO Başkanı Baran'dan ihracatçılara çağrı! "Merkez Bankası desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “İhracatçılarımızı ve yurt dışında dövizi bulunan üyelerimizi Merkez Bankası’nın bu desteğinden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.

İHA
ATO Başkanı Baran’dan ihracatçılara çağrı! Merkez Bankası desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum

ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası'nın yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirasına çeviren firmalara destek tebliğini değerlendirdi.

Baran, Merkez Bankası'nın 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlayarak firmaların dövizlerini Türk lirasına dönüştürmesine destek sağladığını hatırlattı. Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Merkez Bankası'na satarken vereceği 3 ay süreyle döviz almama taahhüdü karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar dönüşüm desteği alabileceğini kaydeden Baran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Merkez Bankamız yayınladığı bu tebliğ ile hem ihracatçılarımızı hem de kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri ülkemize yönlendirmek konusunda önemli bir destek sağladı. Merkez Bankamızın yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşü için verdiği bu destek ihracatçılarımız için bir fırsattır. İhracatçılarımızı ve yurt dışında dövizi bulunan üyelerimizi Merkez Bankası'nın bu desteğinden yararlanmaya davet ediyorum. Üyelerimiz, yurt dışı dövizlerini TL'ye çevirdiğinde kazançlı çıkacağı gibi, bu girişimleriyle Türk Lirasına dönüşüme de destek sağlamış olacaklardır."

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ATO Başkanı Baran'dan ihracatçılara çağrı! "Merkez Bankası desteklerinden yararlanmaya davet ediyorum"
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