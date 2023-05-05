ATO Başkanı Baran: Ülkemizde girişimcilik iklimini geliştirmeliyiz

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO Congresium'da düzenlenen, girişim, yatırım, fon yaratma, iş ortaklığı, dijital oyun geliştirme, yeni iş fikri geliştirme, insan kaynakları, kümelenme, finansman sağlama alanlarında uluslararası ve ulusal düzeydeki aktörleri bir araya getiren "Girişim'23 Zirvesi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında, girişimciliğin ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli olduğunu belirten Baran, büyümeyi hızlandıran, istihdamı artıran ve yeni endüstrilerin ortaya çıkmasına katkı sağlayan girişimciliğin, toplumların refah düzeyini de yükselttiğini vurguladı.

Baran, girişimciliğin, teknolojik buluşların toplum yararına, yenilikçi ürün ve hizmetlere dönüştürülmesinde öncü rol üstlendiğini, ayrıca toplumsal değişim ve gelişimi hızlandırdığını kaydetti.

Girişimcilerin gücüne, enerjisine ve azmine güvendiklerini ifade eden Baran, "İlk yüzyılın hikayesini, tarihte görülmemiş kahramanlık destanını yazarak bizlere yepyeni bir ülke bırakanlar ve bu ülkeyi ekonomik ligde üst sıralara taşıyanlar yazdıysa, ikinci yüzyılın küresel başarı hikayesini de girişimcilerimiz ve onlara girişim ekosistemi sağlayanlar yazacak." değerlendirmesini yaptı.

Girişimciliğin bulunduğu toplumlarda üretim ve ticaretin de olduğunu belirten Baran, Türk milletinin "girişimci bir millet" olduğuna işaret etti.

Baran, girişimciliğin önemli unsurunun insan faktörü olduğuna dikkati çekerek, "Bizim genç ve dinamik nüfusumuz var. Ülke genelinde 208 üniversitemizde yaklaşık 8 milyonu aşkın gencimiz eğitim görüyor. Mezun ettiğimiz gençlerimizin tamamını kamuda ya da var olan işlerde istihdam etme şansımız yok. Bu nedenle 'girişimcilik' gençlerimizin kariyer planlamasında önemli bir seçenek haline geliyor. Bu nedenle gençlerimize girişimciliği sevdirmeli, onlara girişimci öz güveni aşılamalı ve ülkemizde girişimcilik iklimini geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"TURCORNLARIMIZ EKONOMİMİZE İVME KAZANDIRACAK"

Türkiye'de geleneksel yapıyla kurulmuş KOBİ'lerden oluşan bir "girişim ekosistemi" olduğuna işaret eden Baran, son 10 yılda bu yapıya yenilikçi, teknolojiyi kullanan start-upların da eklenmeye başladığını bildirdi.

Bu iki yapıyı işbirliği yapacak şekilde yakınlaştırmanın, üretimin çeşitlenip artmasına ve Türkiye'nin küresel rekabetçiliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Bugün 11 tanesi Ankara'da olmak üzere ülkemizin dört bir yanında 98 teknoparkta yaklaşık 10 bin araştırmacımız AR-GE yapıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan gençlerimiz yeniliklere imza atıyor. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bugün nasıl Silikon Vadisi'nden New York City'ye, Londra'dan Pekin'e kadar dünyanın dört bir yanında girişimcilik ekosisteminden beslenerek ortaya çıkan start-uplar, unicornlar dünya ekonomisine önemli katkılar sağlıyorsa, ülkemiz girişimcilik ekosistemi içinde var olan, gelişen işletmelerimiz turcornlarımız da ekonomimize ivme kazandıracak."

Baran, gelişen teknolojiyle iş kurma ve yapma süreçlerinin de değiştiğini, artık yenilikçi bir fikre sahip olanın üretim ve ticaret yapabildiğini vurguladı.