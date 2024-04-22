AVM Perakende Ciro Endeksi yüzde 114,6 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, şubatta, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 114,6 artarak 2 bin 553 puana yükseldi. Şubat 2024 için yüzde 67,07 olarak açıklanan yıllık enflasyon baz alındığında, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü.

Metrekare verimlilik endeksi, Ocak 2024 ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 2 arttı. AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar, şubatta Türkiye genelinde 9 bin 735 lira, İstanbul'da 11 bin 704 lira, Anadolu'da 8 bin 421 lira olarak gerçekleşti.

KATEGORİ BAZINDA CİRO ENDEKSİ

Söz konusu dönemde endeks, kategoriler bazında incelendiğinde, yıllık bazda en fazla artış yüzde 139,2 ile teknoloji kategorisinde görüldü. Diğer kategorisinde yüzde 118,7, giyimde yüzde 109,5, yiyecek içecekte yüzde 99,9, ayakkabıda yüzde 96,5 ve hipermarket kategorisinde yüzde 71,9'luk artış yaşandı.

Kategori bazında ciro endeksi bir önceki ay olan ocak ile karşılaştırıldığında teknoloji kategorisinde yüzde 20,2, ayakkabıda yüzde 2,9, diğer kategorisinde yüzde 2,1, hipermarkette yüzde 0,7'lik artış görülürken, giyimde yüzde 3,4 ve yiyecek içecekte yüzde 3,9'luk azalış yaşandı.

Şubatta ziyaret sayısı endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,39'luk artışla 88 puana yükseldi. Ziyaret sayısı endeksi ocak ayına göre yüzde 9,2 azaldı.