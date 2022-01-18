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Giriş Tarihi: 18.1.2022 01:22

Avro Grubu yükselen enflasyonu görüştü

AA
Avro Grubu yükselen enflasyonu görüştü

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.

Toplantıda çok sayıda bakanın artan enflasyon konusunu gündeme getirdiğini belirten Donohoe, "Fiyatlardaki artışın ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki zorluklarını anlıyoruz." diye konuştu.

Donohoe, artan fiyatların yaşam standartlarını etkilediğinin de farkında olduklarını ve buna uygun önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerimizden daha uzun bir süre devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tedarik zincirlerinin gelişme gösterdiğini ve tasarruf seviyelerinin makul düzeylere döndüğünü aktaran Donohoe, "Mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Enflasyon söz konusu dönemde Almanya'da yüzde 5,7, İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4, Belçika'da yüzde 6,5 olarak ölçüldü.

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Avro Grubu yükselen enflasyonu görüştü
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