Avrupa güneş şampiyonu: Türkiye

Enerjide yenilenebilir kaynakların önemi giderek artarken, Türkiye de bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güneş enerjisi kurulu gücünün yanında bu alanda yerli teknolojisini de artıran Türkiye, güneş paneli üretim kapasitesinde Avrupa'da 1'inci, dünyada da 4'üncü sırada bulunuyor. Yerli ve milli ekipmanlar için çalışmalar sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi. Enerji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, 2002'de elektrikte 31 bin 846 megavat olan kurulu güç, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 100 bin megavatı aştı. Enerjide yenilenebilirin payı da giderek yükseldi. Son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2002'de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payı, yüzde 54'e yükseldi.Bu yatırımlardaki en dikkat çekici artış ise güneş enerjisinde yaşandı. Türkiye'nin 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı. Kurulu güçteki artış beraberinde AR-GE ve teknoloji yatırımlarını da getirirken, Türkiye'yi bu ligde üst sıralara taşıdı. Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi mevcut. Burada ilk sırada üretimin büyük bir kısmını yapan ve 124 bin megavat üretim kapasitesine sahip Çin yer alıyor. Çin'i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından da 7 bin 400 megavat üretim kapasitesiyle Malezya ve 5 bin 700 megavatlık üretim kapasitesiyle ABD geliyor. Ayrıca, tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat. Bu üretime bakıldığında Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa'da lider konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2022 ve 2023'te yapacağı yatırımlarla güneşte kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.