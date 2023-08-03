Avrupa kriz yaşarken Türkiye rekor kırıyor

Türkiye'de zeytin ağacı varlığı her geçen yıl artıyor. Son 20 yılda ülkedeki zeytin ağacı sayısı 99 milyondan 189 milyona ulaştı. Zeytin ağacı varlığındaki artış üretime de yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de zeytin üretimi 2021 yılında yaklaşık 1 milyon 739 bin ton iken geçen yıl yüzde 71 artışla 2 milyon 977 bin tona ulaştı.

Sofralık zeytin üretimi 2021'de yaklaşık 556 bin ton iken 2022'de yüzde 32 artışla 736 bin tona, zeytinyağı üretimi de aynı dönemler itibarıyla yüzde 79 artışla 236 bin tondan 422 bin tona yükseldi.

Türkiye, bu rakamlarla sofralık zeytin üretiminde dünya lideri olurken zeytinyağı üretiminde de İspanya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Son dönemde iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıkların etkisiyle İspanya başta olmak üzere Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi gerilemeler görülmeye başlandı. Pazarda gözler, son dönemde rekor üretime ulaşan Türkiye'ye çevrildi.

Avrupa'daki durumun aksine Türkiye'de sektör temsilcileri, üretim ve ihracatta yeni rekorlara odaklandı. Ticaret Bakanlığının son dönemde zeytinyağı ihracatına yönelik aldığı tedbirlerle sorun yaşanmadan sezonun geçirileceği ve katma değerli üretimin artırılacağı öngörülüyor.