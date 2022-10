Avrupa tıkandı, bizden yardım istiyoryardım

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında hayata geçirdiği dev altyapı ve üstyapı projeleriyle dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan Türk inşaat ve gayrimenkul firmaları, son dönemde yurtdışında konut üretimi konusunda da adından fazlaca söz ettirmeye başladı. Türk firmalarının konut üretimi için birçok ülkeden davet aldığını söyleyen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Avrupa 'Biz inşaatlarımızı tamamlayamıyoruz, gelin bize yardım edin' diyor. Amerika ve İsrail'den de altyapı yatırımları için talep alıyoruz. Türkler artık kendine pazar seçecek noktaya geldi" dedi. Mehmet Kalyoncu, "Rota Yeniden Oluşturuluyor" mottosuyla 25 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleşen 17. GYODER Gayrimenkul Zirvesi öncesinde SABAH'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.Tüm dünyada arz sıkıntısı yaşanıyor.Ama bu durum Türk firmalarıiçin büyük bir fırsat kapısıaraladı. İşlerini tamamlayamayanfirmalar, bizim şirketlerimizinkapısını çalıyor. Örneğin Avrupa'nınen büyük gayrimenkulşirketleri… Yani o kadar önemsiyorlarTürkiye'yi.Çünkü Avrupa'da birçok ülkeşu an kendi inşaatlarını yapmaktabüyük bir sıkıntı yaşıyor. İşgücü,makine-teçhizat ve malzemetemininde tıkanmış durumda.Gizlilikten dolayı firma isimlerinimaalesef açıklayamıyorumama Avrupa'nın en büyük konutgeliştiricileri bize ulaşarak, tabiricaizse "Biz inşaatlarımızı tamamlayamıyoruz,gelin bize yardımedin" taleplerini iletti. Ayrıcainşaatlarında Türk malzemesikullanmak istiyorlar. Maliyet+kârolursa çalışırız dedik, onlar datamam dediler. Şu an bu noktadalaryani. Bizim mühendislik,proje yönetimi ve yapımda uzmanlığımızvar. Dünyada bunuTürklerden daha iyi yapan birülke yok.Düsseldorf, Leipzig, Berlin,Köln gibiAlmanya'nın12farklı şehrindekonutprojelerigündemde.AlmanHükümetiönümüzdeki4 yıldaher yıl 400bin konutyapma taahhüdüverdi.Şu anda harılharıl bununasıl yaparızkonusunuçözmeye çalışıyorlar.Fakatbizim içinher zamanönceliğimizkendi ülkemizinihtiyaçları,Türkiye'deki arza olumsuz etkioluşturmayacak şekilde bunuplanlayacağız.Türk gayrimenkul ve inşaatsektörü olarak artık Sibirya'dakutuplarda, Ortadoğu'da çöllerdeçalışmak zorunda değil.Gelişmemiş ülkeler ve gelişmekteolan ülkeler daha çok bizimpazarımızdı fakat artık gelişmişülkelerde altyapı ve üstyapı projeleriTürkler'e emanet edilecek.Türkler artık kendine pazar seçecekve şartları kendi belirleyeceknoktaya geldi. 'Almanya'da mı,Amerika'da mı yoksa Endonezya'damı olayım' onu değerlendiripbir uluslararası stratejigeliştirmemiz ve yurt dışında birbirimizibaltalamamamız lazım.Amerika'dan da altyapıyatırımları için talepgeldi. Amerikalı birsenatör şirketimiziziyarete geldi.Ülkede son 50yılda altyapı,üstyapıyatırımı yapılmadığıiçin bu uzmanlıklarısilinmiş.İsrail'den deyine aynı şekildeoranın enönemli iş örgütününbaşkan vekili altyapıprojeleri için geldi.Barınma her vatandaşın temel ihtiyacı olduğu için projenin sosyal boyutunu çok önemsiyoruz. Devletin bu noktada attığı adım çok önemli. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Şartlar bundan daha cazip olamazdı herhalde.Biz ocak ayında "Erişilebilir Konut Komitesi" adıyla bir komite kurduk. Komitemiz akademi, finans, geliştirici, yerel yönetim, taahhüt gibi farklı alanlarda önemli isimlerden oluşuyor. Bu komite ile geliştirdiğimiz kamu-özel işbirliğine dayanan GYODER modelini ilgili bakanlık ve kurumlara sunduk. Modelin detaylarını zirvenin son oturumunda açıklayacağız.Cumhurbaşkanımızın son açıkladığı model konutların devlet eliyle üretilmesine dayanıyor. Biz de 'Her şeyi devletten beklemeyelim. Özel sektör ve finans kuruluşları da elini taşın altına koysun' diyoruz. Biliyorsunuz gayrimenkul geliştirmede maliyetin yarısı arsadır. Biz kamu-özel işbirliği ile bu maliyetin yarısını sıfırlamayı öneriyoruz. Çünkü devlet Türkiye'de en çok arsaya sahip olan kurum. Devletin mülkiyetindeki arsaların sıfır maliyetle geliştirme sürecine girmesini öneriyoruz. Buradan elde edeceğimiz maliyet avantajından ise son kullanıcı faydalanmalı. Bunun için bu modelde geliştirilecek projelerin kiralama fiyatlarını devletin belirleyeceği fiyatın üzerine çıkmayacağı bir mekanizma öneriyoruz, bu sayede kiracılar da iç huzuruyla "kiram seneye ne kadar artar?" endişesi yaşamadan oturabilecekler evlerinde... Bu arsaların üzerinde geliştirilecek konutlar için yap-işlet-devret (YİD) modeliyle, 3996 sayılı Kanun'a dayalı bir yarışma ihale modeli olabilir.Şu anda ruhsat sayıları geçmişte alınanların yüzde 30'u 40'ı kadar. Yani gayrimenkul ve inşaat sektörünün yüzde 70 kapasitesini kullanmıyoruz. 250 alt sektörü etkileyen bir iş kolunu konuşuyoruz. Eğer yapı malzemesi sektörünün ihracaat imkânı olmasaydı büyük bir sıkıntı yaşardı ama sadece ihracaata bağlı bir büyümeyi de ben riskli buluyorum sürdürülebilir büyüyen bir iç pazarımız da olmalı. Bu sözünü ettiğimiz kapasiteyi Türkiye'ye kazandıralım diyoruz. Bu kapasiteyi de en fazla ihtiyaç duyduğumuz erişilebilir konut alanına kanalize etmemiz şart, yoksa geliştiriciler maalesef bu kapasitesini ya yurtdışına taşıyor ya da katma değeri ve sosyal faydası daha düşük olan yazlık konut gibi alanlara yöneliyorlarSektör temsilcileri gönülden destekliyor bizi. İnanın şu anda Türk gayrimenkul geliştiricileri Türkiye'de arsa stoku bulamadıkları için İngiltere, Portekiz, Miami, Kanada ve Almanya'da gayrimenkul geliştiriyorlar. Bu kabiliyetleri neden ülkemiz için kullandırmayalım? Kamu-özel işbirliği ile ülkemizin birçok kritik altyapı problemi çözüldü. Şimdi sıra konutta…Satışlarda inanılmaz bir düşüş var, beklemeye geçildi. Bunda kredi daralması etkisi var, bir de Emlak Konut'unaçıklayacağını duyurduğu konut kampanyasının etkisi var. Biz de Emlak Konut için üyelerimiz üzerinden bir arşiv çalışması yaptık. Böyle bir kampanya olsa kaç konutla katılabileceğimizi ilettik kendilerine.Önümüzdeki 5-10 yılda bir işgücü problemi olacağını düşünüyoruz. Şu anda vinç ve kamyon operatörü gibi mesleklerde istihdam problemi yaşıyoruz. Körfez ülkeleri Asya'dan mavi yaka çalışan getiriyor. Bizde de böyle devam ederse iş oraya gidecek. Bu problemi çözmemiz ve yarına hazır olmamız lazım. Çünkü işgücümüzü yurtdışına taşırsak bu defa biz aynı sıkıntıları yaşarız. Burada biz sektörel olarak planlamaya başladık. Bir işgücü ajansı kuracağız. İŞKUR'un sektörel ve sivil olanı gibi.Bugüne kadar hiç olmadığı kadar, özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekiyor. Bu birlikteliği sağlayan ülkeler bu süreci daha rahat atlatacak. Herkes kendi haline bırakılırsa sıkıntı yaşarız. Çünkü küresel sıkıntılar var. Bu nedenle yatırımcılar da yeni yatırım konusunda tereddüt ediyor.Evet, ilgi gayet yüksek. Gayrimenkul değerleme firmaları yoğun bir şekilde çalışıyor. Küresel danışmanlık firmaları çok yoğun. Biz yabancıların kurumsal gayrimenkul yatırımlarını hızlandırmak istiyoruz. Zirvede ilk defa yabancı iki sponsor var. Çünkü Türkiye pazarı yabancıların ilgisini çekiyor, büyüyen bir ülke. Enflasyon ve finansa erişim problemini de çözersek önümüz inşallah çok parlak olacak.Beklentimiz bir dönüm noktası olması. Sektörümüzün geçmişte hataları oldu, özellikle kentsel dönüşümde sıkıntılar yaşandı, şehirlerimizde insan tabiatına uymayan yapılar türedi, aynı istikamette devam edemeyiz, Bu nedenle "Rota yeniden oluşturuluyor" mottosuyla yapıyoruz zirveyi. Bir sonuç bildirgesi yayınlayacağız. Derneğimizin faaliyetlerine yön verecek birçok çıktı olacaktır. İlk defa bu boyutta uluslararası zirve yapıyoruz. 1000'in üzerinde katılım bekliyoruz. İstanbul'u küresel şehirleşme ve gayrimenkul düşüncesine yön veren bir merkez yapabiliriz. Ayrıca GYODER'in paydaşlarıyla birlikte gerçekleştireceği iki yeni projenin detaylarını açıklayacağız.