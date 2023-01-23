Avrupa Türkiye’nin 2 katı borçlu

Küresel çalkantılara rağmen, 2022 yılında hedefin çok altında bütçe açığı verirken, 4 yıl aradan sonra faiz dışı fazlaya ulaşıp, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 1'e çeken Türkiye, düşük borçluluk rasyosuyla da Avrupa'ya fark attı. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre göre kamu borcunun GSYH'ye oranı üçüncü çeyrekte Euro Bölgesi'nde yüzde 93, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 85.1 oldu. Türkiye'de ise bu oran 2022 sonunda yüzde 52.6 olarak gerçekleşti. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Öte yandan toplam kamu borcu Euro Bölgesi'nde 12 trilyon 152 milyar euro, AB'de de 13 trilyon 180 milyar euro seviyesini buldu.Türkiye'de yüzde 1'e inen bütçe açığının milli gelire oranı, Avrupa Birliği'nde yüzde 3.2 seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'nde de bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 2'den yüzde 3.3'e yükseldi.