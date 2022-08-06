Avrupa’da felaket

Avrupa'ya kış gelmeden felaket çöktü. Sıcaklıklar rekor üzerine rekor kırıyor. Son 92 yılın en sıcak dönemi yaşanıyor. Kıtanın çoğu kuraklık için kırmızı alarma geçti. Bölgedeki su eksikliği tarımı tehdit etmeye başladı. Rusya'nın gazı kısması nedeniyle enerji kıtlığı yaşamamak için tasarruf tedbirlerine başlayan Avrupa'da hükümetler şimdi de su tasarrufu konusuna kafa yoruyor.Avrupa Birliği gaz kullanımını durdurmaya yönelik acil durum planını Polonya ve Macaristan'ın karşı oy kullanmasına rağmen cuma günü onayladı. Plan, gelecek hafta başında yürürlüğe giriyor. Buna göre, tüm AB ülkeleri bu kış gaz kullanımını gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltacak.Bir taraftan enerji kıtlığı yaşayan kıtanın birçok ülkesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Fransa'da son 63, İngiltere 87, Portekiz'de 92 yılın en sıcak temmuz ayı yaşanıyor. Dereler kururken, hayvan sürüleri susuzluktan ölmeye başladı. Avrupa ülkeleri teker teker 'su kıtlığı' ilan ediyor. Kuraklıkla baş etmek için kriz birimleri kuruyor. Yağmurun olmaması, şeker pancarı ve mısır gibi mahsuller ile tarla sebzeleri ve patates gibi ürünleri yetiştirmeyi zorlaştırıyor. Avrupa'nın bazı bölgelerindeki çiftçiler tüm mahsullerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. İspanya'daki çiftçiler, sıcak hava dalgalarının 2022-2023 sezonunda zeytinyağı üretimini yaklaşık üçte bir oranında azaltabileceğini belirtiyor. Aşırı sıcak ve yağış eksikliği nedeniyle devam eden durumun önümüzdeki 15 gün içinde daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor. Ülkelerde su tasarrufu önlemleri tartışılıyor. Önlem alınmazsa su kesintilerinin başlayacağı söyleniyor. Kuraklıklar, hidroelektrik enerji üretimini de azaltıyor.ALMANYA, gazının yaklaşık üçte birini Rusya'dan alıyor. Kamu binalarında her yıl nisandan eylül ayının sonuna kadar ısıtma olmayacak ve oda sıcaklıkları yılın geri kalanında maksimum 20 dereceyle sınırlı olacak. Depolar, teknik odalar, koridorlar gibi alanlarda maksimum 10 ile 15 derece arasında değişecek. Berlin'deki parlamento binası Reichstag'ın cam kubbesi, Zafer Sütunu, belediye binaları artık geceleri aydınlatılmıyor. Münih'te yüzme havuzlarındaki saunalar kapanıyor. Hannover'deki halka açık havuzlarda yalnızca soğuk duşlar olacak. Bavyera şehrinde az kullanılan bazı trafik ışıkları dahi kapatılıyor. Henkel, evden çalışma uygulamalarının yeniden başlatılabileceğini söylerken, kimyasal devi BASF, çalışanlarını izne çıkarmayı planlıyor.ENERJİ tüketimini 2024'e kadar yüzde 10 azaltmayı amaçlıyor. Fransa, gaz arzının yaklaşık beşte birini Moskova'dan alıyor. Açıklanan plana göre, mağaza kapıları açık bırakılmayacak. Tüm şehirlerde saat 1 ile sabah 6 arasında ışıklı reklamcılık yasak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Elysée'nin ışıklarını kapatarak başlamanın iyi olacağını" söyledi. Fransız vatandaşlarından evden çıktıklarında Wi-Fi yönlendiricilerinin fişini çekmeleri de isteniyor. Fransa'daki büyük süpermarket zincirlerinin başkanları, bu yıl 15 Ekim'den itibaren tüm mağazaların kapanış saatlerinde elektrik işaretlerini kapatma, ışık kullanımını azaltma ve mağaza sıcaklıklarını yönetme gibi enerji tasarrufu tekniklerini kullanmaları için gönüllü bir anlaşma yaptı.MADRID, gazının sadece yüzde 10'unu Moskova'dan alıyor. 10 Ağustos'ta yürürlüğe girecek tasarruf yasasıyla, mart ayına kadar gaz tüketimini yüzde 7 azaltma hedefinde. Kamu binalarının yanı sıra mağazalar, restoranlar, kafeler, süpermarketler, ulaşım merkezleri ve kültürel alanlarda ısıtma ve soğutma sıcaklıklarını sırasıyla 19 ve 27 dereceyle sınırlanacak. 30 Eylül'e kadar otomatik olarak kapanan kapılar kurulacak. Mağaza vitrinlerindeki ışıklar 22:00'ye kadar kapatılacak. Tedbirler Kasım 2023'e kadar yürürlükte kalacak. Özel sektör evden çalışmayı artırmaya çağırılıyor.MOSKOVA'DAN yaklaşık yüzde 40 gaz ithal ediyor. Kışın ısıtmayı 19, yazın soğutmayı 27 dereceyle sınırlandırıp, geceleri sokak aydınlatmasını azaltacak. Dükkanları erken kapatacak. Kurallara uymamanın cezası 500 ile 3.000 euro arasında değişiyor. Önlem şu anda klinikler, hastaneler ve bakım evleri için geçerli değil.ÇEK Cumhuriyeti çoğu sanayiye giden ve yaklaşık dörtte biri evleri ısıtmak için kullanılan Rusya'dan gelen gaza neredeyse tamamen bağımlı. Geçen ay Çek ticaret bakanlığı, pencerelerin gölgelenmesi ve ışıkların kapatılması dahil olmak üzere birçok önlemi içeren bir enerji tasarrufu "el kitabı" yayınladı.HOLLANDA hükümeti, "Anahtarı Çevir" adlı bir kampanyayla, klima yerine güneşlikler ve vantilatörler ile havada kuruyan çamaşırlar kullanarak beş dakikadan fazla olmayan duşları teşvik ediyor.VARŞOVA enerji tasarrufu için ulusal bir plan ortaya koymadı. Rusya'nın doğalgaz arzı zaten sıfıra inmişti. Ancak yaklaşmakta olan bir kömür kıtlığı tehdidi var.ELEKTRİK fiyatlarına bir üst sınır koyarken haneler ve işletmeler arasında enerji tasarrufunu teşvik edecek önlemler üzerinde çalışıyor. Ay sonuna kadar açıklanacak.BİRÇOK apartman ve konut kooperatifi, iç mekanlarda 21 derecelik maksimum ısıtma sınırına sahip.