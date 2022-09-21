Avrupa’da işsizlik dalgası

Avrupa'da yüksek enflasyon ve enerji kriziyle birçok fabrikanın kapısına kilit vurulurken, kıtada işsizlik dalgası da başladı. Şirketler ya eleman çıkarıyor ya kısa çalışma uygulamasına gidiyor. Çalışanlara da enflasyonun altında ücret artışları yapılıyor. İkinci el çevrimiçi otomobil perakendecisi Cazoo, çalışan sayısını yüzde 15 oranında azaltmayı planlıyor. Berlin merkezli Pitch, ekibinin yüzde 30'unu işten çıkarmayı planlıyor.Avrupa'daki neredeyse birçok otomotiv firması maliyetleri azaltmak için işçi çıkarmaya başladı. Tüm büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, yıl sonuna kadar 150 işçinin işini kaybedeceğini duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider, iflas edince 2 bin çalışan işsiz kaldı. Aktarma organları ve aktarma organları teknolojileri sağlayan Vitesco, Nürnberg'deki tesisinde 810, Opel Almanya'da 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Daimler Truck kısa süre önce Mannheim'daki 1.000 işi Çek Cumhuriyeti'ne taşıyacağını ve Brezilya'da 3.600 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, aralık ayından itibaren São Bernardo tesisindeki 1.400 işçinin geçici sözleşmelerini yenilemeyecek ve 2.200 işçiyi daha işten çıkaracak. Almanya'da, Evobus'un Neu- Ulm tesisinde de 600 mevcut işten çıkarılacak. VF Corporation 300 çalışanını işten çıkarıyor ve 300 açık pozisyonu ortadan kaldırıyor.Amazon.com ve farklı e-ticaret sitelerinde sağlık ürünleri satıcısı olan Packable Holdings LLC, 456 çalışanını işten çıkaracak. ArcelorMittal Hamburg limanındaki tesisteki 500 işçinin tamamını kısa süreli çalışmaya başlatmıştı. Novartis, anavatanı İsviçre'de liderlik pozisyonundaki 1.400 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Fransa'da züccaciye üreticisi Duralex, artan enerji maliyetleri nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren üretimi dört aylığına durduracağını söyledi. İsveçli ödeme şirketi Klarna, işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu işten çıkaracağını duyurdu.Almanya'nın çöp kamyonu şoförü eksikliği bulunduğu, bunun da atık endüstrisi için ciddi sorunlara neden olduğu bildirildi. Berlin'deki Atık Yönetimi Derneği Başkanı Peter Kurth, "Sorun gelecekte daha da büyüyecek" dedi.İNGILTERE'DE ücret artışları yüzde 10'a yaklaşan enflasyonun çok altında, yüzde 4 seviyesinde kalmaya Ağustos ayında da devam etti. XpertHR tarafından derlenen verilere göre ücret artışları 5 aydır yüzde 4 seviyesinde. Ücret artışları bu yıldan önce sadece 1992'de yüzde 4 seviyesine çıkmıştı. XpertHR verilerine göre ağustosta sona eren 3 ayda sonuçlanan ve 1 milyon çalışanı ilgilendiren 99 toplu sözleşme müzakerelerinde hizmet sektörü için ortalama ücret artışı yüzde 4 ve imalat sektörü için yüzde 3.5 oldu.ALMANYA, Finlandiya merkezli Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'i kamulaştırdı. Uniper tarafından yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında 8 milyar euro sermaye artırımı yapılacağı belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada devlet tarafından yapılacak olan sermaye artırımının ve hisse alımlarının tamamlanmasının ardından, hükümetin Uniper'in yüzde 99 hissesine sahip olacağı ifade edildi.BELÇIKA'DA mağazalar enerji tasarrufu için 1 Ekim'den itibaren vitrinlerdeki ışıkları kapatmaya ve sıcaklıkları düşürmeye karar verdi. Belçika Ticari İşletmeler Federasyonu (Comeos), enerji krizi nedeniyle "sorumlu ticaret" başlığı altında yeni tasarruf tedbirleri uygulanacağını açıkladı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren süpermarketler, giyim mağazaları, güzellik salonları, elektronik eşya mağazaları, yapı ve dekorasyon mağazaları, oyuncakçılar ve kitapçılar enerji tüketimlerini azaltacak.FRANSA'NIN başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek. Şanzelize Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ışıklı Noel süslemelerinin bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı. Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi.