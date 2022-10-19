Avrupa’da kriz derinleşiyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından enerji gıda fiyatlarında yaşanan rekor artışların etkisiyle ekonomik olarak tarihinin en zor dönemlerinden geçen Avrupa'da enflasyon zirve yaptı. Bir yandan de resesyon kaygılarıyla sarsılan Avrupa Birliği'nde 18 ülkede enflasyon çift haneye çıktı. Rekor seviyeye yükselen enerji ve gıda fiyatlarına karşı, halkın gelirinin artırılmaması gündelik hayata da yansıdı. Birçok ülkede odun talebi patlarken, sanayide çarklar durdu. İngiltere'de milyonlarca insan öğün atlamaya başladı. İtalya'da marketler kapandı.Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon nihai verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9.1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 9.9'a yükselerek rekor kırdı. Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı. Böylece Euro Bölgesi'nde eylül ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi. AB'de de enflasyon, eylülde yüzde 10.9 oldu. Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyon artışına en fazla etkiyi enerji yaptı. Enflasyonun yüzde 4.19'u enerji ürünlerinden kaynaklandı.Enerji faturalarındaki artış Avrupa'nın bir çok ükesinde halkı odun yakmaya yöneltti. Odun fiyatları yükselirken, talebin karşılanamaması dolandırıcılıkları da artırdı. Enerjideki kıtlık ve yüksek maliyetler nedeniyle Almanya'daki ormanlardan odun hırsızlığı arttı. Bazı Avrupa ülkelerinde eneri kesintileri nedeniyle sanayi üretimi durma noktasına gelirken, Polonya'da iktidar insanların tekerlek hariç herşeyi yakabileceğini açıkladı. Market raflarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle, temel ihtiyaç ürünlerinden bazılarına alarm takıldı.* Avrupa genelinde enerji faturalarındaki artış sürerken, halk bu kış ısınmak için odun yakmayı planlıyor. Euronews'teki habere göre yakacak oduna olan talebin fiyatları yükseltmesine rağmen depoların bekleme listesi dolup taşmaya başladı. Bunlara karşılık odun fiyatları ve dolandırıcılık da tavan yaptı.* Polonya'da iktidar insanların tekerlek haricinde her şeyi yakabileceğini belirtti.* İtalya, Rusya'nın doğalgazı kesmesi durumunda bu kış sanayi üretimini 30 gün süreyle askıya alabilir.* İngiltere'de hayat pahalılığı artarken, buna karşın geliri artmayan milyonlarca kişi öğün atlamak zorunda kalıyor.İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10.1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı. Ülkede, son 70 yılın içerisinde yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 5 kez görüldü. Verinin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yakın vadeli yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor. BoE tarafından dün yapılan açıklamada kasım ayı başından itibaren 80 milyar sterlinlik İngiliz devlet tahvilinin satışına başlamasına karar verildiği kaydedildi. Bankadan yapılan açıklamada, daha önce bu ayın sonunda yapılması planlanan 80 milyar sterlinlik tahvil satış planının 1 gün ertelenerek, 1 Kasım 2022'de uygulamaya konulmasının planlandığına vurgu yapıldı. Öte yandan İngiltere'de marketlerde yağ ve peynir gibi ürünlere alarm takıldığı dikkat çekti.Belçika'da havalimanının güvenlik personeli greve gitti, içeri girmek isteyenler izdihama neden oldu. İngiltere'de demir yolu çalışanları yeniden greve gidecek. Fransa'da enerji sektöründeki kriz ve grevler diğer alanlara yayıldı. Ulaştırma sektöründe çalışanlar ve öğretmenler daha fazla maaş talebiyle iş bıraktı.