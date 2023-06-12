Avrupa’da otobüsle seyahat 100 euro

Yurtdışına çıkmak isteyenler son dönemde uçak yerine otobüsleri tercih etmeye başladı. Vatandaşlar bilet fiyatlarındaki artış ve bagaj rahatlığı için otobüsleri tercih ettiklerini söylerken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, "İstanbul'da kalkan toplam 1.100 otobüs var, bunların yaklaşık 140 tanesi yurtdışına kalkıyor. Vize sorunu yaşanmasa bu seyahatler ikiye, üçe katlanacak" dedi. İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan Balkanlar, Kafkaslar, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Ukrayna gibi ülkelere onlarca yolcu taşınıyor. Almanya'ya gidişlerin yoğun olduğu otogarda, vatandaşlar 100 eurodan başlayan fiyatlarla seyahat edebiliyor. Bayrampaşa'dan Münih'e yolculuk yaklaşık 27 saat sürüyor. Yıldırım, "Ücretler mesafelere göre 100 eurodan başlıyor, 150 euroya kadar çıkıyor. Uçak fiyatları 500-600 euro. Yaz aylarında Almanya'ya her gün, Fransa'ya haftada 3 gün kalkıyor" diye konuştu.