Avrupalı firmalar KOBİ avında

Dünyada tedarik zincirinde yaşanan krizler Avrupa Birliği ile Türk KOBİ'leri arasındaki ilişkiyi artırdı. AB'li firmalar Çin'den yapılan tedarikte zorluklar yaşayınca rotayı Türkiye'ye çevirmişti. Şimdi ise birçok KOBİ'ye yabancı ortaklık ya da satın alma teklifi gidiyor. Özellikle Almanya bu kapsamda Türkiye ile hem siyasi hem de ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek için adımlar atıyor. AB'li firmaların KOBİ'leri satın alma yönündeli motivasyonu ise uzun vadeli üretim planlarının yapılma isteğinden kaynaklanıyor. Bu kapsamda Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Federal Birliği (BVMW) temsilcileri de sık sık Türkiye'ye geliyor. Kurumun hazırladığı raporlarda satın alınabilecek firmaların da isimleri yer alıyor2021 yılında Rekabet Kurumu raporuna göre geçen yıl 309 birleşme ve devralmanın 52'sinde tarafların tümü Türkiye kökenli iken, 175'inde ise tümü yabancı ülke yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. 67'sinde ise işlem taraflarından en az birer tanesi Türkiye ve yabancı kökenli şirket oldu. Pandeminin etkisinin azalması ve tüm ülkelerde çarkların hızlanmasıyla bu rakamın bu sene daha da yükselmesi bekleniyor.İş dünyasına göre Avrupa firmaların ortaklık iştahında Rusya'daki üreticilerin de alım için Türkiye'ye yönelmesi de önemli bir etken. Tedarikçilerini farklı pazarlara kaptırmak istemeyen AB li şirketler uzun vadeli işbirliği için ortaklık teklifini masaya koyuyor. Bu şirketler arasında milyarlarca dolar ciro açıklayan yabancı devler de bulunuyor. Bu firmalar milyon dolarları gözden çıkararak KOBİ'leri alıyor ya da ortak oluyor. Son ay içerisinde Türkiye'ye gelen veya ortaklığını büyüten sektörler arasında ise otomotiv, kimya ve sağlık ilk sırada yer aldı. Son dönemde şirket birleşmeleri hatta satın almaları daha da önem kazandı diyen İDDMİB Denetim Kurulu üyesi ve ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, "Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Dışardan şirket alan firmalar Türkiye'ye muhakkak faydası olacaktır. Ancak alımı yaptıktan sonra Türkiye'de faaliyetine devam etmesini bekleriz. Aksi durum zarar veriyor. Ayrıca yabancıyı yeni yatırıma da zorlamalıyız" dedi.TÜRKIYE pandemi sürecinde dünyaya önemli bir fotoğraf verdiğini belirten Lux Plastik Genel Müdürü Burak Önder, "Tüm olumsuzluklara rağmen, üretimi aksatmadan ve tedarik zincirinin kırılmasına müsade etmeyerek üretimine devam ettik. Dünyada belirsizliklerin artmasından dolayı satınalma ve birleşme haberlerinde azalma olsa da, önümüzdeki süreçte bu haberleri daha fazla alacağımızı düşünüyorum" dedi.TÜRKIYE Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen ise, "Almanya özellikle kendi üretim yaptıkları sanayii ürünlerin üretiminde ciddi bir şekilde sıkıntı yaşıyor. Bunu Uzak Doğu ülkelerinde yaptırmak için gerekli adete de sahip değiller, her zaman olduğu gibi ihtiyaçları olan butik üretimlerini Türkiye'ye kaydırmaya çalışıyorlar. Sanayi kuruluşlarımız bu fırsatı değerlendirip idari ve teknolajik alt yapılarını geliştirip uzun süreli AB nin tedarikçisi konumunu alabilir" açıklamasını yaptı