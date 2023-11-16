Avrupa’nın ilk canlı hayvan borsasıyla tekel kırıldı

Büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin ilk üç şehri arasında yer alan Erzurum, artık sadece ülkenin değil bölgenin de hayvancılıkta lider şehri olacak. 2020 yılında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü olan canlı hayvan pazarını 160 bin metrekare alana kuran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla üreticileri korurken et arzını da artırmayı hedefliyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu borsayla şehir merkezinde bulunan izbe alandan kurtulduklarını, besicinin daha modern bir alana kavuştuğunu söyledi. Sekmen, "Bu borsada 2-3 hayvanı olan besicimiz dahi emeği neyse alıyor. Birkaç kişinin elinde olan fiyat tekelini kırdık, üreticimiz daha mutlu" diye konuştu.Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nın Tarım Bakanlığı tarafından Türkiye'de hayvan toplama merkezi olarak ruhsatlandırılan tek işletme olduğuna dikkati çeken Sekmen, şöyle devam etti: "Türkiye'nin her tarafından üreticilerimiz pazarımıza gelmekte olup köy köy gezip hayvan toplamak yerine tek bir elden hayvanları satın alıyor ya da satıyor. Topladıkları hayvanları aynı gün götürme imkânı olmayan üreticilerimiz de yine hayvanları için kalabilecekleri 2.500 başlık geceleme ahırlarımız mevcut. Bu bağlamda üreticilerimiz ve alıcılarımız pazarda alışverişlerini yapabiliyor, arada aracı ve komisyonculardan etkilenmiyor. Veteriner hizmeti verilen pazarımızda da hastalıklı hayvanlar için karantina ahırlarımız mevcut, gelen hayvanlar burada tedavi edildikten sonra pazara alınmaktadır. Ayrıca bakanlığımız tarafından küpesiz hayvan satışının yasaklanması sebebiyle pazarımıza küpesiz hayvanların girmesi de yasak. İlimiz coğrafyasının hayvancılığa müsait olması sebebiyle yapılan bu üretimlerde pazarımız Erzurum ve çevre illere büyük katkı sağladı. İşletmelerin pazarlama sorununu ortadan kaldırdı."DOĞU Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nın üç yıl önce hizmete açıldığını ve yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olduğunu anlatan Başkan Sekmen, "160 bin metrekare alanı var. Burada 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş, 1.100 küçükbaş barınabilecek ahır, 1.300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 200 kişilik müzayede salonu, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunuyor" dedi.