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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım

Ayakkabı devi Flo, bu yıl 1.4 milyar TL yatırım yapıp, 80-100 civarında mağaza açmayı planlıyor. CEO Yenal Gökyıldırım, “Yurtdışı cironun payını orta vadede yüzde 25’ten 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR
Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım
Türkiye'nin ayakkabı denilince ilk akla gelen markalarından olan FLO, globalde hedef büyüttü. 2022'de globalde 103 mağaza açan şirket, bu yıl yurtiçi ve yurtdışında toplam 100'e yakın mağaza açmayı planlıyor. 1.4 milyar liraya yakın yatırım yapacak olan FLO'nun CEO'su Yenal Gökyıldırım'la yeni dönem hedeflerini konuştuk...
Yurtdışında hızla yayılan bir markasınız. Globaldeki hedeflerinizi anlatabilir misiniz?
Bugün 3 kıtada, 30 ülkede, 800'ü aşkın mağazamız var. Global operasyonlarımız, her geçen gün daha da büyüyor. Bizi geleneksel perakendecilerden ayıran çok kanallı ve çok markalı yapımız global arenada büyümemiz için avantaj sağlıyor.



HEDEF YÜZDE 50'YE ÇIKARMAK
Yurtdışında nerede büyümeyi planlıyorsunuz?
Yurtdışı yolculuğumuz 2014'te Kazakistan'da başladı. Bugün, 30 FLO, 5 IN STREET ve 5 Reebok olmak üzere toplam 40 farklı lokasyona ulaştık. Girdiğimiz pazarlarda hızlıca derinleşerek ya pazar lideri oluyoruz ya da liderliği zorluyoruz. MENA, CIS ve Kuzey Afrika bizim mağazacılık ayağında doğal büyüme alanımız. 66 ülkede toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2023'te eklenecek 9 ülke ile 75 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Globalde 103 mağaza ile 2022, en çok mağaza açtığımız yıl oldu. Bu yıl yeni giriş yapacağımız ülkelerle birlikte yurt içi ve yurtdışında yine 80-100 civarında yeni mağaza açılışı yapacağız. Yurtdışından gelen ciromuzun payını yüzde 15'ten 25'e çıkardık. Orta vadede hedefimiz bunu yüzde 50'ye yükseltmek.
Türkiye'deki mağazalaşmanızdan da bahsedebilir misiniz?
Türkiye'de FLO, IN STREET ve diğer monobrand mağazalarımızla birlikte 600 civarında mağazamız var. Mağazalarımıza her yıl 50 civarı bir ekleme yapıyoruz.
"Çok kanallı ve çok markalı" yapınızı biraz açabilir misiniz?
Lumberjack, Kinetix, Polaris, Butigo gibi kendi markalarımızın yanı sıra lisanslı markalarımız Reebok, Nine West, Lotto, U.S. Polo, Docker's by Gerli ve daha birçok markamızla çok güçlü bir portföye sahibiz. Çok kanallı büyüme stratejimiz gereği kısa sürede Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri haline gelen ve 190'ı aşkın mağazaya ulaşan IN STREET perakende kanalımız ile spor yaşam tarzını sahipleniyoruz. FLO ve IN STREET'in yanı sıra Nine West, Reebok ve Lumberjack markalarımızla da monobrand mağazacılık tarafında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.



7O BİN KİŞİLİK İSTİHDAM ORDUSU

Kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Depremin yaşandığı illerimizden olan Şanlıurfa'da fabrikalarınız var. Deprem nedeniyle üretiminizde veya istihdamınızda herhangi bir kaybınız oldu mu?
FLO olarak 15 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Tüm ekosistemimizi düşündüğümüzde 70 bin civarında dolaylı istihdamımız var. Deprem bölgesinde yaklaşık 3 bin civarında çalışanımız vardı. Depremin ilk günlerinde bölgedeki yaklaşık 60 mağazamız kapandı, sonrasında kademeli olarak çoğu açıldı. Urfa'da fabrikamızda herhangi bir hasarımız olmadı. Kış koşullarında ayakkabı ve bot üreterek bölgeye yardım tırlarımızı ulaştırdık. Gaziantep, Maraş, Hatay ve Şanlıurfa'da 60'ın üzerinde tedarikçimiz depremden etkilendi. Biz hem kendi arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık hem de tedarikçilerimize destek olduk, olmaya da devam ediyoruz.




TEKNOLOJİYE 280 MİLYON TL YATIRIM

Omni-channel yapınızı ve dijitalleşme süreçlerinizi anlatabilir misiniz?
Araştırmalarımıza göre, tüketicilerin yüzde 51'i artık omni müşteri. FLO olarak, müşterilerimize yer aldığı tüm kanallarda aynı kalitede hizmet alabileceği bir dünya yaratmayı amaçlıyoruz. Omni-channel bir müşteri deneyimi oluşturup müşterimizin satış kanalları arasında dolaşmadan tek bir stok, kanal ve organizasyon olarak deneyimini sürdürmesini hedefliyoruz. Online ve offline alışveriş arasındaki duvarları kaldırdık, tüm kanallarımızı ve markalarımızı 360 derece örebileceğimiz omni-channel alışveriş deneyimini çok büyük oranda geliştirdik. Son 2 yılda 150 milyon TL civarında teknoloji yatırımı yaptık. 2023'te 280 milyon TL daha yatırım yapacağız.

BU YIL 100 MAĞAZA AÇACAĞIZMAĞAZA

Önümüzdeki dönemde mağazalaşma alanındaki yatırım planlarınız nasıl olacak?
Bu yıl 80-100 civarında mağaza açmayı planlıyoruz. 2022'de 818 milyon TL yatırım yaptık. Bu yıl, 1 milyar 380 milyon TL yatırım planlıyoruz. Yılda ortalama 50 milyon çift ayakkabı satıyoruz. Bu yıl 57 milyon çiftin üzerinde ayakkabı satışı yapmayı öngörüyoruz.

İTALYA VE ÇİN'DE TASARIM OFİSİ

Bize biraz da ürün uzmanlığınızdan bahsedebilir misiniz?
Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Çin'de tasarım ofislerimiz var. Bunlar aracılığıyla trendleri ve son teknolojileri yakından takip ediyoruz. Kalite de bizim için ön planda. Bu konuda da hammadde uzmanlığımız ve Ar-Ge çalışmalarımız öne çıkıyor. Önce kendi tasarımcılarımız ile ürünleri tasarlıyor, genel merkezimizde prototipleri üretiyoruz. Bunları uluslararası akreditasyonlara sahip laboratuvarlarımızda insan ve çevre sağlığını korumak adına 200 bin fiziksel, 400 bin ekolojik kalite testinden geçiriyoruz. Böylelikle doğru ürünü tüketicilerimize ulaştırdığımıza emin oluyoruz. Bu çalışmaların ardından her markamız için ayrı ayrı hazırladığımız koleksiyonlarımız ortaya çıkıyor.

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