Ayakkabı devinden 1.4 milyarlık yatırım

Türkiye'nin ayakkabı denilince ilk akla gelen markalarından olan FLO, globalde hedef büyüttü. 2022'de globalde 103 mağaza açan şirket, bu yıl yurtiçi ve yurtdışında toplam 100'e yakın mağaza açmayı planlıyor. 1.4 milyar liraya yakın yatırım yapacak olan FLO'nun CEO'su Yenal Gökyıldırım'la yeni dönem hedeflerini konuştuk...Bugün 3 kıtada, 30 ülkede, 800'ü aşkın mağazamız var. Global operasyonlarımız, her geçen gün daha da büyüyor. Bizi geleneksel perakendecilerden ayıran çok kanallı ve çok markalı yapımız global arenada büyümemiz için avantaj sağlıyor.Yurtdışı yolculuğumuz 2014'te Kazakistan'da başladı. Bugün, 30 FLO, 5 IN STREET ve 5 Reebok olmak üzere toplam 40 farklı lokasyona ulaştık. Girdiğimiz pazarlarda hızlıca derinleşerek ya pazar lideri oluyoruz ya da liderliği zorluyoruz. MENA, CIS ve Kuzey Afrika bizim mağazacılık ayağında doğal büyüme alanımız. 66 ülkede toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2023'te eklenecek 9 ülke ile 75 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Globalde 103 mağaza ile 2022, en çok mağaza açtığımız yıl oldu. Bu yıl yeni giriş yapacağımız ülkelerle birlikte yurt içi ve yurtdışında yine 80-100 civarında yeni mağaza açılışı yapacağız. Yurtdışından gelen ciromuzun payını yüzde 15'ten 25'e çıkardık. Orta vadede hedefimiz bunu yüzde 50'ye yükseltmek.Türkiye'de FLO, IN STREET ve diğer monobrand mağazalarımızla birlikte 600 civarında mağazamız var. Mağazalarımıza her yıl 50 civarı bir ekleme yapıyoruz.Lumberjack, Kinetix, Polaris, Butigo gibi kendi markalarımızın yanı sıra lisanslı markalarımız Reebok, Nine West, Lotto, U.S. Polo, Docker's by Gerli ve daha birçok markamızla çok güçlü bir portföye sahibiz. Çok kanallı büyüme stratejimiz gereği kısa sürede Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri haline gelen ve 190'ı aşkın mağazaya ulaşan IN STREET perakende kanalımız ile spor yaşam tarzını sahipleniyoruz. FLO ve IN STREET'in yanı sıra Nine West, Reebok ve Lumberjack markalarımızla da monobrand mağazacılık tarafında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.FLO olarak 15 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Tüm ekosistemimizidüşündüğümüzde 70 bin civarında dolaylı istihdamımız var.Deprem bölgesinde yaklaşık 3 bin civarında çalışanımız vardı. Depreminilk günlerinde bölgedeki yaklaşık 60 mağazamız kapandı, sonrasındakademeli olarak çoğu açıldı. Urfa'da fabrikamızda herhangi birhasarımız olmadı. Kış koşullarında ayakkabı ve bot üreterek bölgeyeyardım tırlarımızı ulaştırdık. Gaziantep, Maraş, Hatay ve Şanlıurfa'da60'ın üzerinde tedarikçimiz depremden etkilendi. Biz hem kendi arkadaşlarımızınsorunlarına çözüm bulmaya çalıştık hem de tedarikçilerimizedestek olduk, olmaya da devam ediyoruz.Araştırmalarımıza göre, tüketicilerin yüzde51'i artık omni müşteri. FLO olarak, müşterilerimizeyer aldığı tüm kanallarda aynı kalitedehizmet alabileceği bir dünya yaratmayıamaçlıyoruz. Omni-channel bir müşteri deneyimioluşturup müşterimizin satış kanallarıarasında dolaşmadan tek bir stok, kanal veorganizasyon olarak deneyimini sürdürmesinihedefliyoruz. Online ve offline alışveriş arasındakiduvarları kaldırdık, tüm kanallarımızıve markalarımızı 360 derece örebileceğimizomni-channel alışveriş deneyimini çok büyükoranda geliştirdik. Son 2 yılda 150 milyon TLcivarında teknoloji yatırımı yaptık. 2023'te 280milyon TL daha yatırım yapacağız.Bu yıl 80-100 civarında mağazaaçmayı planlıyoruz. 2022'de 818milyon TL yatırım yaptık. Bu yıl,1 milyar 380 milyon TL yatırımplanlıyoruz. Yılda ortalama 50milyon çift ayakkabı satıyoruz.Bu yıl 57 milyon çiftin üzerindeayakkabı satışı yapmayıöngörüyoruz.Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Çin'de tasarım ofislerimiz var. Bunlar aracılığıylatrendleri ve son teknolojileri yakından takip ediyoruz. Kalite de bizimiçin ön planda. Bu konuda da hammadde uzmanlığımız ve Ar-Ge çalışmalarımızöne çıkıyor. Önce kendi tasarımcılarımız ile ürünleri tasarlıyor, genelmerkezimizde prototipleri üretiyoruz. Bunları uluslararası akreditasyonlarasahip laboratuvarlarımızda insan ve çevre sağlığını korumak adına 200 binfiziksel, 400 bin ekolojik kalite testinden geçiriyoruz. Böylelikle doğru ürünütüketicilerimize ulaştırdığımıza emin oluyoruz. Bu çalışmaların ardındanher markamız için ayrı ayrı hazırladığımız koleksiyonlarımız ortaya çıkıyor.