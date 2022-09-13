Ayçiçeğin alım fiyatları belli bir fiyatta devam edecek

Türkiye için bir başka önemli konunun da ara eleman sorunu olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, ''Bugün geldiğimiz noktada, tek çözümün üniversite mezunu olmaktan geçtiğini görenler, ne kadar yanıldıklarını, ara eleman ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu anlamışlardır sanıyorum. Geçmişte meslek liselerinin başına neler geldiğini burada hatırlatmaya gerek yok. Bakanlık olarak bu sorunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladığımızı, tarımda ara eleman ihtiyacı için çalışma başlattığımızı buradan açıklamak istiyorum'' diye konuştu.