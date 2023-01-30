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Giriş Tarihi: 30.1.2023 16:37 Son Güncelleme: 30.1.2023 16:38

Aydın TOKİ kura sonuçları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Aydın'da inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi.

AA
Aydın TOKİ kura sonuçları belli oldu

Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Efeler, Nazilli, İncirliova ve Söke'de 1519 konut için kura çekildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından ilk kuraları Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim çekti.

Kurada adı çıkanlar duygusal anlar yaşadı.

Hak sahibi Hasan Demir, "Sevincimden uçuyorum. Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim. Allah Cumhurbaşkanı'mıza zeval vermesin. Böyle bir proje başlattığı için kendisine çok minnettarız. İnşallah diğer arkadaşlarımıza da çıkar. " dedi.

Günay Kandemir ise çok mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Yıllardır kirada oturduğunu belirten Vedat Tokmak da çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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Aydın TOKİ kura sonuçları belli oldu
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