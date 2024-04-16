Azerbaycan’a Türk sigorta modeli

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycanlı ve Türk sigortacıların katılımıyla "Insurtech Zirvesi" düzenlendi. Azerbaycan Merkez Bankasının desteği ile Azerbaycan Sigortacılar Birliği ve Türkiye InsurTech Hub'ın ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konuşan Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazımov, Türkiye'nin sigorta sektöründe büyük tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Kazımov, "Türkiye'nin sigorta alanındaki tecrübesinin öğrenilmesi ve Azerbaycan'da uygulanmasına önem veriyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi kardeş Türkiye, sigorta alanında da Azerbaycan'ın yanındadır. Türkiye'deki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin benzerinin Azerbaycan'da oluşturulması için müzakereler yapılıyor" ifadesini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş de verinin toplanması, analiz edilmesi ve yönetiminde dünya genelinde iyi uygulama örneği olarak gösterilen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin Türkiye'de risk değerlendirmesi ve yanlış sigorta uygulamalarına esas teşkil eden pek çok veriyi güvenilir şekilde topladığını, geliştirdiği uygulamalar ile veriyi bilgiye dönüştürerek hem kamu kurumları hem de sektör paydaşları için güvenilir ve değer yaratan öngörü ile modellemeler sunduğunu belirtti. Menteş, "Azerbaycan Merkez Bankasının talebi üzerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi benzeri bir veri merkezinin banka bünyesinde oluşturulması amacıyla işbirliği projesi başlamıştır. İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sektörel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sigortacılık faaliyetlerinin dijital dönüşümü yolunda oldukça önemli ve değerli bulduğumuz bu projeyi tam destekliyoruz" şeklinde konuştu.