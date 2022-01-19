BAE ile 5 milyar $’lık anlaşma

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), rezerv kayıplarını önleyip yerel para ile ticareti teşvik eden swap (para takası) operasyonlarına dün bir yenisini ekledi. TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında ikili swap anlaşması imzalandı.
3 YILLIK ANLAŞMA UZATILABİLECEK
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İşlemin büyüklüğü dolar bazında yaklaşık 5 milyar dolar oldu. İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak. BAE Merkez Bankası
Başkanı Khaled Mohamed Balama
ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, anlaşmanın, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını gösterdiğini ifade etti. BAE Merkez Bankası Başkanı Balama ise, "Bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili işbirliğini artırma iradesinin bir göstergesidir" değerlendirmesini yaptı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret hacmi Kasım 2021 itibarıyla 7.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye 4.9 milyar dolarlık ihracat yaptığı ülkeden 2.2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye ile BAE merkez bankaları arasında yapılan swap anlaşması, geçen yılın kasım ayında merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan Mutabakat Zaptı'nın ardından geldi.
4 ÜLKE İLE 28 MİLYAR $ ANLAŞMA
Merkez Bankası'nın son dönemde gerçekleştirdiği swap anlaşmalarının toplam büyüklüğü, dünkü ile birlikte 28 milyar dolara ulaştı. TCMB en son, 12 Ağustos 2021'de Kore Merkez Bankası
ile swap anlaşması imzalamıştı. Geçen yıl ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası
ile swap anlaşması büyüklüğü de 6 milyar dolara çıkarıldı.