BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile bakanlıkta görüştüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerjide yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi. ANKARA