Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü
Giriş Tarihi: 24.1.2024

BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü

BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ile bir araya gelerek, iki ülkenin enerjide işbirliğine yönelik yol haritasını görüştü. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile bakanlıkta görüştüğünü bildirdi. Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerjide yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi. ANKARA
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
BAE ile enerjide işbirliği görüşüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA