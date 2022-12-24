Bağımlılığa karşı yeni kategori tartışmaya açıldı

BU yıl 10'uncusu gerçekleştirilen ve yeni kategori tütün ürünleriyle ilgili bilimsel kanıtlar ve düzenlemelerin masaya yatırıldığı Birleşik Krallık E-Sigara Zirvesi, Londra'daki bir İngiliz tıp derneği olan Royal College of Physicians'ta (RCP) gerçekleştirildi. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacı ve akademisyenler, yeni kategori tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı. Bilindiği gibi sigara kullanımı, dünya çapında önlenebilir hastalık ve ölümlerin baş nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle yakılarak tüketilen sigaraların ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekerken, bu risklerden kaçınmanın tek yolu ya başlamamak ya da bırakmak olduğunu ısrarla vurguluyor.Yeni kategori ürünlerle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma ve çalışma olduğunu söyleyen BAT Bilimsel Araştırmalar Direktörü Claire Wisbey, "Bunların hepsi kısa dönemli araştırmalar. Bunun ışığında, sadece sigara içenleri alternatif ürünlerle değiştirmeleri için teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bazı ülkelerde kamu ve sağlık bakanlıklarının 'uzun dönem sonuçları' beklediklerini söyleyen Wisbey, şöyle devam etti: "Ancak elimizdeki verilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz ki sigara içen insanların bir an önce hem kendi sağlıkları hem de toplumsal sonuçlar açısından yeni kategorilere geçişleri potansiyel olarak çok daha az riskli görünüyor. Sigara, kullanabileceğiniz en zararlı ürün, ölüme yol açıyor. İçindeki kimyasallar bunun en önemli sebebi."