Bağışlar vergiden değil matrahtan düşülüyor

Kahramanmaraş merkezli çifte depreminyaralarını sarmak içinönceki akşam yapılan"Türkiye Tek Yürek" kampanyasıyla115 milyar liratutarında rekor bağış yapılırken,"bağışların tümüvergiden düşürülüyor"iddiasıyla birlik havasınıbozmaya çalışanlara Gelirİdaresi Başkanlığı'ndan(GİB) tokat cevap geldi.GİB, yapılacak bağışve yardımların vergidendeğil, matrahtan düşüldüğünüaçıkladı. GİB'in sosyalmedya hesabındanyapılan açıklamada, sosyalmedyada bağış ve yardımlarınvergiden düşüldüğüyönünde paylaşımlarındevam ettiği belirtildi.Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı verdiği duyuruldu. Kazançtan indirimle vergiden indirimin tamamen birbirinden farklı kavramlar olduğu vurgulanan açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum 20 bin lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecektir. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4 bin lira olacaktır."A şirketi kazanç: 1.000.000 TLKurumlar vergisi (% 20): 200.000 TLA şirketi bağış: 300.000 TLVergi matrahı: 700.000 TLKurumlar vergisi: 140.000 TLVazgeçilen vergi: 60.000 TL