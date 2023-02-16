Bağışlar vergiden değil matrahtan düşülüyor

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin
yaralarını sarmak için
önceki akşam yapılan
"Türkiye Tek Yürek" kampanyasıyla
115 milyar lira
tutarında rekor bağış yapılırken,
"bağışların tümü
vergiden düşürülüyor"
iddiasıyla birlik havasını
bozmaya çalışanlara Gelir
İdaresi Başkanlığı'ndan
(GİB) tokat cevap geldi.
GİB, yapılacak bağış
ve yardımların vergiden
değil, matrahtan düşüldüğünü
açıkladı. GİB'in sosyal
medya hesabından
yapılan açıklamada, sosyal
medyada bağış ve yardımların
vergiden düşüldüğü
yönünde paylaşımların
devam ettiği belirtildi.
FARKLI KAVRAMLAR
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı verdiği duyuruldu. Kazançtan indirimle vergiden indirimin tamamen birbirinden farklı kavramlar olduğu vurgulanan açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum 20 bin lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecektir. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4 bin lira olacaktır."
BAĞIŞIN BEŞTE BİRİ VERGİDEN DÜŞÜYOR
A şirketi kazanç: 1.000.000 TL
Kurumlar vergisi (% 20): 200.000 TL
A şirketi bağış: 300.000 TL
Vergi matrahı: 700.000 TL
Kurumlar vergisi: 140.000 TL
Vazgeçilen vergi: 60.000 TL