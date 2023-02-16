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Giriş Tarihi: 17.2.2023

Bağışlar vergiden değil matrahtan düşülüyor

Bağışlar vergiden değil matrahtan düşülüyor
Kahramanmaraş merkezli çifte depremin yaralarını sarmak için önceki akşam yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasıyla 115 milyar lira tutarında rekor bağış yapılırken, "bağışların tümü vergiden düşürülüyor" iddiasıyla birlik havasını bozmaya çalışanlara Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) tokat cevap geldi. GİB, yapılacak bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı. GİB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği belirtildi.

FARKLI KAVRAMLAR
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkânı verdiği duyuruldu. Kazançtan indirimle vergiden indirimin tamamen birbirinden farklı kavramlar olduğu vurgulanan açıklamada, "Bağış ve yardımlar vergiden değil, matrahtan düşülmektedir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse, 100 bin lira kazancı olan bir kurum 20 bin lira AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin lirayı indirecektir. Kalan 80 bin lira üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin lira kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 4 bin lira olacaktır."

BAĞIŞIN BEŞTE BİRİ VERGİDEN DÜŞÜYOR
A şirketi kazanç: 1.000.000 TL
Kurumlar vergisi (% 20): 200.000 TL
A şirketi bağış: 300.000 TL
Vergi matrahı: 700.000 TL
Kurumlar vergisi: 140.000 TL
Vazgeçilen vergi: 60.000 TL

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Bağışlar vergiden değil matrahtan düşülüyor
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