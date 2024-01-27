Baharat devlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, Bağdat ve Deva baharatlarının rekabeti ihlal ederek, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirledikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. İki şirket hakkında soruşturma açılmasına karar veren kurul, soruşturma sonucunda şirketlerin rekabeti ihlal ederek fiyatlar üzerinde bir etkisinin olduğunu tespit ederse ceza uygulanması söz konusu olacak. Öte yandan rekabet kurallarını ihlal edip etmediklerinin araştırılması amacıyla Abalıoğlu Lezita, As Tavukçuluk, Banvit, Beypi Beypazarı, CP, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.