BAİB Başkanı Çavuşoğlu: 1,5 milyar dolar ihracata bir adım daha yaklaştık

Batı Akdenizli ihracatçılar 9 günlük uzun Kurban Bayramı tatiline rağmen Haziran ayında 232 milyon 104 bin 81 dolar ihracat gerçekleştirdi. Uzun bayram tatiline rağmen bölge ihracatı bu dönemi sadece yüzde 4 oranında bir kayıpla kapattı. Bölgemizden gerçekleşen 6 aylık ihracat ise 1,5 milyar dolara bir adım daha yaklaşarak, 1 milyar 351 milyon 838 bin 126 dolar oldu. Hem Haziran ayında hem de 6 aylık dönemde en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü geçekleştirirken, en fazla ihracatın yapıldığı ülke ise Almanya oldu.



Açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, yaş meyve sebze sektörünün haziran ayında yüzde 27,90 oranındaki artışla 80 milyon 130 bin 52 dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.



Yaş meyve sebze sektörünün yayla domates üretiminin yanı sıra yaz meyvelerinin ihracatıyla birlikte önümüzdeki süreçte ihracatını daha da artırmasını beklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Doğal taş ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,76 gerileme ile 41 milyon 117 bin 715 dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün aylık verilerinin düşük olmasına rağmen Çin pazarında yaşanan ihracat artışı sektörün geleceği için olumlu sinyaller verdi. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümüz ise yüzde 1,24 gerileme ile 27 milyon 585 bin 416 dolar ihracat gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörümüzün ihracatı ise yüzde 19,08 gerileme ile 18 milyon 763 bin 631 dolar oldu. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüz ise 47,01 oranında kayıpla 7 milyon 935 bin 920 dolar ihracat ile listenin beşinci sırasında yer aldı" diye konuştu.



"EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA"



Haziran ayında bölgeden en fazla ihracat 42 milyon 96 bin 729 dolar ile Almanya'ya gerçekleştiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Almanya pazarında Haziran ayında yüzde 43,57 oranında artış yaşandı. Listenin ikinci sırasında ise bölgemiz doğal taşının en büyük pazarlarından Çin yer aldı. BAİB'in İzmir Marble Fuarı'nda gerçekleştirdiği etkili çalışmaların etkisi Çin pazarında yaşanan artış ile kendisini gösterdi. Aylardır ihracat rakamları önceki döneme göre ekside olan Çin pazarında rekor seviyede artış yaşandı. Bölgemizden Çin'e yüzde 40,17 oranında artışla 23 milyon 863 bin 648 dolar ihracat gerçekleşti. Listenin üçüncü sırasında ise Rusya yer aldı. Rusya'ya gerçekleşen ihracat yaş meyve sebze sezonunun kıyı kesimlerinde sona ermesi ve uzun bayram tatili nedeniyle geçen yılın Haziran ayına kıyasla yüzde 17 oranında gerileyerek, 18 milyon 33 bin 905 dolar oldu. Türkmenistan pazarında da rekor seviyede artış yaşandı ve bu ülkeye gerçekleşen ihracatımız yüzde 169,43 oranında artarak, 10 milyon 269 bin 759 dolar oldu. Listenin beşinci sırasında ise Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna yer aldı. Ukrayna pazarında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımız yüzde 20,46 oranında arttı ve Haziran ayında 11 milyon 908 bin 472 dolar ihracat yapıldı" ifadelerine yer verdi.



"EN FAZLA YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI"



6 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında yaş meyve sebze sektörünün en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Sektörün ihracatı yarım milyar dolara yaklaştı ve 6 aylık süreçte yüzde 25,97 oranın artışla 487 milyon 62 bin 641 dolar oldu. Maden ve metaller sektörümüzün ihracatı ise yüzde 18,06 oranında gerileme ile 225 milyon 571 bin 500 dolar, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörümüzün ihracatı ise yüzde 4,87 oranında kayıpla 151 milyon 52 bin 60 dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörümüz ise 6 aylık dönemde geçen yılın 6 ayına kıyasla yüzde 5,57 oranında artışla 124 milyon 980 bin 446 dolar ihracat gerçekleştirdi. Beşinci sırada yer alan demir ve demir dışı metaller sektörümüzün ihracatı ise 33,88 oranında gerileme ile 50 milyon 516 bin 400 dolar" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 30 Haziran tarihleri arasında da en fazla ihracatın Almanya'ya gerçekleştiğini bildirdi.

Almanya pazarına yüzde 15,52 oranında artışla 116 milyon 811 bin 958 dolarlık ihracat yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Rusya ise yüzde 35,75 oranında artış ve 113 milyon 5 bin 323 dolar ihracat ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Çin pazarında ise 7,48 oranında artışla 105 milyon 351 bin 641 dolar ihracat gerçekleşirken, dördüncü sıradaki Ukrayna'ya 40,48 oranında artışla 78 milyon 814 bin 68 dolar ihracat yapıldı. Beşinci sıradaki Romanya'ya gerçekleşen ihracat ise 0,52 oranında artışla 62 milyon 865 bin 367 dolar. 6 aylık süreçte bölgemizden 2 bin 118 ihracatçı dünyanın 163 ülke ve bölgesine Batı Akdeniz ihraç ürünlerini ulaştırdı. Birliğimiz, Bölgemiz ihracatını artırmak için geçmiş dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu.