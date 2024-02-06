Bakan Bayraktar: Adıyaman, Türkiye Petrolleri’nin nüvesini oluşturduğu yerdir

"ADIYAMAN, TÜRKİYE PETROLLERİNİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI"

Adıyaman'da üretilen ham petrol noktasında önemli bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Adıyaman bizler için çok müstesna yeri olan, Bakanlığım için çok müstesna bir yeri olan bir şehrimizdir. Zira bizim petrol şehirlerimizin en başında geliyor. Bugün göğsümüzü gere gere bütün Türkiye'de bütün dünyada, Gabar'da ki keşiften bahsediyoruz, Sakarya gaz sahasındaki gaz keşfinden bahsediyoruz. Türkiye Petrollerinin nüvesini oluşturduğu yer burasıdır. Burada halen üretimimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek.

Dolayısıyla adeta Türkiye Petrollerinin doğuşuna ve gelişmesine ve bu günlere gelmesine bir anlamda ev sahipliği yapmış, bu anlamda can vermiş Adıyaman'a biz de gereğini yapmaya gayret ettik. Deprem döneminde hepinizin malumu konteyner kentler oluşturduk. Adıyaman'da ilk etapta Cendere konteyner kentte 266 konteyneri, devamında Türmüz konteyner kentte 965 konteyneri ve Türkiye Petrollerinde 200 konteyner ile beraber 10 binde depremzedenin konaklamasını sağladık. Halen buna devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehirlerimizin tekrar inşası ve ihyası için elbette ki tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hayatın normale dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehirlerimizi tekrar kalkındırmak için çok yoğun bir çalışma yürütüldü. İnşallah Perşembe günü Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde özellikle konutların teslimiyle alakalı bir tören ve merasim yapılacak" ifadelerini kullandı.

Törende Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Vali Osman Varol, Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın açılış konuşmalarının ardından, depremzedeler deprem günü yaşadıklarını anlattı. Etkinlik, müftünün deprem şehitleri için yaptığı dua ile son buldu.