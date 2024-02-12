Bakan Bayraktar Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, heyetler kentte yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti ve bir araya geldi.

Ziyarette ayrıca Likhachev, Akkuyu NGS 1. güç ünitesi makine odasında incelemelerde bulunarak turbojeneratör statoru ekipmanının tasarımda öngörülen konuma yerleştirilmesi operasyonunu denetledi. Ziyaret kapsamında Rosatom başkanı ayrıca Akkuyu NGS inşaat sahasını gezerek proje yöneticileri ile de toplantı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Likhachev, saha ziyaretine ilişkin, "Rosatom bugün dünyadaki en büyük nükleer santral inşaat projelerinden ikisini; Türkiye'deki Akkuyu NGS'yi ve Mısır'daki El-Dabaa NGS'yi hayata geçiriyor. Akkuyu NGS sahasındaki birinci ünitede son aşamaya gelindi. Çalışmalar programa tam olarak uygun bir şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, şöyle devam etti:

"1. ünitede inşaat işlerinin tamamlanma oranı yüzde 90'ın üzerinde. Ayrıca nükleer adanın tüm ekipmanları kuruldu. Türbin bölümünde ise statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumu devam ediyor. Stator, nükleer güç santralinde en ağır donanım. Reaktör, nükleer güç santralinde kanı pompalayan kalbe benzetilebilir. Kan ise, santralin kasları olan türbin ve jeneratörü besler. Bu kaslar, Türkiye gibi büyük bir ülkenin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor olacak."

Akkuyu NGS'de personel yetiştirme sürecinin de hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Likhachev, sahada ayrıca dünyanın en modern eğitim merkezlerinden birisinin hizmete açıldığını da sözlerine ekledi.

Likhachev'in ziyareti öncesinde inşaat ekipleri, turbojeneratör statorunu tasarımda öngörülen konuma kurmak için teknik açıdan karmaşık bir işlemi başarıyla gerçekleştirdi.

Nükleer güç santrali ekipmanları arasında en ağır bileşen olarak bilinen yaklaşık 430 ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında olan turbojeneratör statoru, 1. güç ünitesinin türbin bölümünde kurulmak üzere depodan özel bir tekerlekli platform üzerinde taşındı.

Ekipman, vinçsiz bir hidrolik donanım sistemi kullanılarak türbinin bulunduğu kota kaldırıldı. Kapsamlı işleme hazırlık aşamasında, türbin bölümü sıfır kot tabanı da güçlendirildi. Bu işlem için ayrıca 18 metreden yüksek özel kolonlar ve statorun kurulum yerine taşınmasına yardımcı olan bir ray hattı da kuruldu.

Nükleer güç santrallerinin kilit bölümlerinden biri olan makine odası veya türbin bölümünde, reaktör bölümünden gelen ısıtılmış buharın enerjisi mekanik enerjiye ve ardından da turbojeneratör aracılığı ile elektriğe dönüştürülüyor. Türbin bileşenlerinin montajıyla eş zamanlı olarak, Akkuyu NGS 1. güç ünitesi ünitesinin türbin bölümünde pompalar, boru hatları ve diğer ekipmanların montajı planlandığı şekilde yapılıyor.