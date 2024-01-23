Bakan Bayraktar : BAE ile bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su es-Suveydi ile Bakanlıkta görüştüğünü bildirdi.

Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.