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Giriş Tarihi: 26.4.2024 13:38

Bakan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bayraktar, elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payının arttığını bildirdi.

AA
Bakan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların paylarının arttığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak ekonomimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte, Mart 2023'te elektrik üretiminin yüzde 35,7'sinin yenilenebilir enerjiden karşılandığı belirtilirken geçen ay bu oranın yüzde 49,3'e çıktığı kaydedildi.

İnfografikte ayrıca elektriğin geçen yıl martta yüzde 51,3'ünün yerli kaynaklardan üretildiği aktarılırken, geçen ay bu oranın yüzde 63,6'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

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Bakan Bayraktar: Elektrikte yerli ve yenilenebilir kaynakların payı arttı
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