Bakan Bayraktar: Japonya ile işbirliğimizi geliştirmek adına yapılabilecekleri ele aldık

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası Guvernörü Nobumitsu Hayashi ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul ettikleri bilgisini verdi.

Görüşmede, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik finansman konusunun ele alındığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı konusunda devam eden işbirliğimizi geliştirmek adına yapılabilecekleri ele aldık. Enerjide dönüşüm sürecinde elektrik şebekeleri, doğal gaz, madencilik ve nükleer enerji gibi alanlardaki olası iş birliği imkanlarını değerlendirdik."