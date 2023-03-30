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Giriş Tarihi: 30.3.2023 23:54

Bakan Bilgin "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Geçici işçi sorunu çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirterek, bu işçilerin bir yıl çalışabileceğini ve sonrasında kadroya atanabileceğini bildirdi.

AA
Bakan Bilgin Hayırlı olsun diyerek duyurdu: Geçici işçi sorunu çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Bilgin "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Geçici işçi sorunu çözüldü
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