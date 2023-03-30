Bakan Bilgin "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Geçici işçi sorunu çözüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı. Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı:— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) March 30, 2023
Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak.
Hayırlı olsun.