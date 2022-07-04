SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den heyecanlandıran EYT açıklaması: Bu yılın sonuna kadar...

Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. Türkiye, asgari ücreti tayin ederken bir çok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir. Bu da sevinçle karşılanmıştır. Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

Üç ayda bir zam yaparsak enflasyonun etkisi daha fazla olur. Altı ayda bir müdahele yaptık. Dövizdeki dalgalanmalar, tedarik krizi gibi konularda düzenleme olduğunda bunlara ihtiyaç kalmayacak. Biz yine asgari ücret görüşmelerimizi senelik olarak yapacağız, daha istikrarlı bir ortam olacak.