HEYECANLANDIRAN EYT MESAJI

EYT meselesi tabi masamızda. Türkiye'nin her sorunu bizim önümüzde çalışılıp çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan tüm dosyaları çözeceğiz. EYT'de önümüzde olan dosyalardan bir tanesi. Alternatif maliyetleri ve alternatif çözüm önerilerini çözmeye çalışıyoruz.

Benim acil çözmek istediğim konulardan bir tanesi de geçici işçiler sorunumuz. Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var.

Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.

Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

Temmuz zammıyla birlikte iki bin liradan başlayan farklar ortaya çıkacak. 3600 ile ilgili yaptığımız düzenlemelerle emekli ikramiyelerinde ciddi farklar ortaya çıkacak.

Özel sektörün büyük bir çoğunluğu işçilerimizin örgütlenmesinden endişe ediyorlar ve bu yönde tavır alıyorlar.