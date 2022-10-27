Bakan Bilgin: Türkiye’nin üretim gücünün artması, bağımsızlığın temellerini oluşturuyor

"TÜRKİYE 250 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin yurt dışındaki üniversiteler ile yarıştığını belirterek "Türkiye'nin birçok üniversitesinde özel bilgiler üretiliyor. Bu biyolojiden tutun tıp alanına oradan mühendislik sahasına kadar üretiliyor. Ama daha önemli olan bir şey var. Artık bu bilgiler teorik olarak ne laboratuvarda ne de kitaplarda kalıyor? Nerede kalıyor bunlar... Artık üretime yansıtılıyor. Her alanda bunları üretime yansıtacak yetişmiş bir teknokrat ve daha da önemlisi girişimci zümremiz var. O girişimciler dünyanın her bölgesinde herkesle rekabet yapabilecek üretim gerçekleştiriyorlar. Onların neye desteği var? Onların bilimsel olarak bu post endüstriyel çağı harekete geçirecek üretim gücünü, onu yönetecek niteliksel emekleri bu defa bilgi ve kol emeğini bir araya getirecek bir mesleki yeterlilik formasyonunu kazandıracak kurumsal çabalara ihtiyaç var. 21. Yüzyıl Türkiye olacak iddiası vardır rahmetli Özal'ın. Bu iddia bugün büyüyerek devam ediyor. Neyle devam ediyor; Türkiye 250 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru devam ediyor. Türkiye birçok alanda başta savunma endüstrisi olmak üzere kendi ürünlerini üretiyor. Türkiye'nin üretim gücünün artması, bağımsızlığın temellerini oluşturuyor" diye konuştu.