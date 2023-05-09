Bakan Bilgin ve konfederasyon başkanlarından kamu işçisi zammı değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne ilişkin törende konuştu.

Toplu sözleşmenin demokratik sistemin en önemli müesseselerinden olduğunu ifade eden Bilgin, "Toplu sözleşme bir ülkede serbestçe işliyorsa işçiler ve işverenler toplu pazarlığı özgür iradeleriyle gerçekleştiriyorlarsa demokrasinin işleyişi sağlıklı demektir. Bu bakımdan Türkiye'de bu kurumun işleyişi Türk demokrasisine katkı yapmaktadır" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk demokrasisinin gelişmesi konusunda sosyal politika alanında kendilerine verdiği bütün görev ve düzenlemelerin, Türkiye'de demokratik sistemin toplumsal temellerinin sağlamlaşması konusunda önemli adım niteliğinde olduğunu vurgulayan Bilgin, bugün de yaklaşık 700 bini aşkın kamu işçisi için sürdürülen toplu sözleşmelerde belli bir aşamaya gelindiğini bildirdi.

Aşamaları Başkan Erdoğan'a ilettiklerini dile getiren Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık Sisteminin etkinliğini değerlendiren bir uygulamayı bugün bir karar olarak açıklayacaklardır" dedi.

Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'a, verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.