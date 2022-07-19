Bakan Bilgin’den EYT müjdesi: En geç ocak ayında Meclis’e sunulacak

Milyonlarca kişinin dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili en kritik açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduklarını ve en uygun formülü bulacaklarını müjdeleyen Bakan Bilgin, düzenlemenin en geç ocak ayında TBMM'ye sunulacağını aktardı. Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışmalar sonucu en uygun formülün devreye konulacağını belirtti.Yaptığı değerlendirmede "Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Vedat Bilgin, şu açıklamalarda bulundu: "EYT ile ilgili en uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç ocak ayında bu düzenlemeyi TBMM'ye sunacağız."EMEKLİ olmak için "Belirli yaşın doldurulması, hizmet süresi ya da prim gün sayısı" şartlarından herhangi birini tamamlamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bini buluyor. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde. Bu kriterlerden herhangi birini ya da ikisini birden taşımayanların sayısı da 6.5 milyonu geçmiş durumda.