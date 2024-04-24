Bakan Bolat: Çin ile karşılıklı ticareti artırma niyetindeyiz

"KARŞILIKLI TİCARETİ ARTIRMA NİYETİNDEYİZ"

Görüşmede, Çin ve ülkenin en büyük 9'uncu eyaleti konumunda bulunan Anhui ile karşılıklı ticareti artırma niyetinde olduklarını ifade ettiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Çinli firmaların Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaları, dış ticaretimizin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, tarım ürünleri ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması ile turizm alanında işbirliğimizin geliştirilmesi dahil ikili gündem maddelerini ve önümüzdeki döneme yönelik işbirliği konularını değerlendirdik. Sayın Han'ın bu ziyaretinin verimli sonuçları olacağına inanıyoruz."