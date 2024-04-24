Bakan Bolat: KKTC ile bilgi ve tecrübe paylaşımı sürdürülecek

'BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI SÜRDÜRÜLECEK'

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı, Türkiye-KKTC Ortak Komite Eş Başkanı Amcaoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Bolat, "Görüşmemizde, KKTC ile ülkemiz arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin yanı sıra, KKTC'nin gümrük altyapısının modern araç ve yöntemlerle geliştirilmesi, ürün güvenliği ve denetimi ile piyasa gözetimi alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldık." değerlendirmesini yaptı.