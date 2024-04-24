Bakan Bolat: KKTC ile bilgi ve tecrübe paylaşımı sürdürülecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
'BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI SÜRDÜRÜLECEK'
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı, Türkiye-KKTC Ortak Komite Eş Başkanı Amcaoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Bolat, "Görüşmemizde, KKTC ile ülkemiz arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin yanı sıra, KKTC'nin gümrük altyapısının modern araç ve yöntemlerle geliştirilmesi, ürün güvenliği ve denetimi ile piyasa gözetimi alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldık." değerlendirmesini yaptı.
"DESTEKLERE DEVAM EDECEĞİZ"
Bolat, KKTC'nin artan bölgesel önemine dikkati çekerek, KKTC'nin uluslararası arenadaki rolünün geliştirilmesine ve kalkınmasının hızlandırılmasına yönelik desteklere devam edeceklerini kaydetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Türkiye-KKTC Ortak Komite Eş Başkanı değerli kardeşim Sayın Olgun Amcaoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 24, 2024
Görüşmemizde, KKTC ile ülkemiz arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin yanı… pic.twitter.com/VTkjdEEiLN