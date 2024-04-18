Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat Malili mevkidaşı ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 18.4.2024 12:53

Bakan Bolat Malili mevkidaşı ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mali Sanayi ve Ticaret Bakanı Moussa Alassane Diallo ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları değerlendirdiklerini bildirdi.

AA
Bakan Bolat Malili mevkidaşı ile bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malili mevkidaşı Diallo ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmenin muhtelif yollarını ele aldıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Mali Cumhuriyeti ile siyasi, iktisadi ve birçok alanda gerçekleştirilebilecek stratejik ortaklıkları ele alarak, ihracat odaklı büyüme hedefimiz doğrultusunda ikili ticaretimizi güçlendirecek somut adımlar atma konusunda mutabık kaldık. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretimizi daha da iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bolat Malili mevkidaşı ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA