Bakan Bolat: Tanzanya ile yıllık 1 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendi

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİ 6.4 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 14 PROJE ÜSTLENMİŞTİR"

Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkilerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Afrika ile ilgili Türkiye'nin bakış açısı son derece güçlü. 21. yüzyılın biz Türkiye Yüzyılı ve Afrika Yüzyılı olacağına inanıyoruz. Tanzanya'ya yönelik geliştirdiğimiz dostluk ve kardeşlik iklimi bizleri birbirimize daha fazla bağlamakta aramızdaki engel ve mesafeleri ortadan kaldırmaktadır. Tanzanya Cumhurbaşkanı Sayın Hassan ve heyetinin dün Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaretleri, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak, tarihi önemde bir kilometre taşı olmuştur. Dün Ankara'da gerçekten çok verimli, son derece anlamlı toplantılar yapıldı, çok önemli anlaşmalar imzalandı ve bunun sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Dost ülke Tanzanya ile 2003 yılında yaklaşık 11 milyon dolar olan ikili ticaret hacmimiz 2023 yılında yaklaşık 350 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk müteahhitleri günümüze kadar Tanzanya'da 6.4 milyar dolar değerinde 14 proje üstlenmişlerdir. Son derece önemli bir rakam olduğunu görüyoruz. İyileşen yatırım ortamı ve olası işbirliği fırsatları Türk firmalarının Tanzanya'ya olan ilgisini artırmaktadır. Dünya çapında rekabetçi, kurumsal ve uzmanlaşmış yapısıyla Türk firmaları Tanzanya'nın altyapı ve yatırım ihtiyaçları için işbirliğinde öne çıkmaktadır. Gittiği her yerde firmalarımız o ülkeye de değer katıyorlar. Oradaki işletmeciliğin, girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Oradaki işgücünün niteliğini bir taraftan artırıyorlar.Türk firmalarının hem ticari anlamda hem de ikili ülkelerle ikili ilişkilerimiz anlamında son derece olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etmek isterim. Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi Türkiye Tanzanya ticari ilişkilerinde potansiyelimizi tam olarak kullanmanın zamanı gelmiştir. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye Tanzanya ikili ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinde bugün ulaşılan rakamları önümüzdeki dönemde çok rahat aşacağımıza inanıyorum. İlişkilerimizin önümüzdeki yıllarda daha da derinleşerek gelişeceğine olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDA YILLIK 1 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFLENDİ"

İki ülke arasında karşılıklı ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünkü görüşmelerde iki lider, iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili olarak yıllık 1 milyar dolar hedefini belirlediler ve bizlere talimat verdiler. Geçen yıl itibariyle 350 milyon dolar olan bu karşılıklı ticaretimizde sözkonusu 1 milyar dolar hedefini yakalama konusunda aslında iki ülkenin de birbirine sunduğu çok önemli fırsatlar bulunmaktadır. Özellikle tarım sektöründe tarım makinaları ekipmanları, bunun yanında sanayi ürünleri, demir çelik ve tekstil, giyim, ilaç sektörü büyük önem taşıyor. Bu noktada Tanzanya tarafı da başta altın,elmas kömür, yemişler kaju gibi, pamuk gibi bizlere tedarik edebilecekleri çok önemli tarımsal ürünler, madencilik ürünleri var. Değerli meslektaşım Ticaret ve Sanayi Bakanı Dr. Ashatu K. Kıjajı hanımefendiyle dün Ankara'da bu sabah da İstanbul'da burada yaptığımız görüşmelerde hem karşılıklı ticareti arttırmak hem de Türkiye'nin sanayideki güçlü birikiminin Tanzanya'ya yatırım olarak gelmesi ve Tanzanya'daki tarımsal ürünler ve madencilik ürünlerinin imalat sanayine doğru proses edilerek katma değerli ürünlerin üretiminin Tanzanya'da yapılması ve dünyaya ihracı noktasında talepleri ve davetleri oldu. İnşallah Türk iş dünyası bu daveti, bu fırsatları mutlaka değerlendirecektir. Diğer taraftan iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması noktasında da biz meslektaşımla kararlaştırdık. Maliye bakanlarımıza iki taraf olarak arzda bulunacağız ve onların yazışarak bu anlaşmayı bir an önce gerçekleştirme noktasında inşallah hızlandıracağız. Bunun yanında yedi yıldan bu yana yapılamayan Karma Ekonomi Komisyonu toplantısının da bir an önce yapılması konusunda her iki ülkedeki ilgili bakanları harekete geçireceğiz" diye konuştu.

"HEM TECRÜBE PAYLAŞIMINA HEM DE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Tanzanya ile işbirliğine hazır olduklarının altını çizen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Nail Olpak, "Afrika'nın hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olan Tanzanya ile Osmanlı döneminden itibaren ilişkilerimiz siyasi, kültürel ve ekonomik açıdan olumlu ilerliyor. Tabii rakamsal açıdan bakıldığında olumlu ilerleyen rakamlardan çok da mutlu olmadığımızı ifade etmek isteriz. Tanzanya'nın sanayileşme altyapısıyla ilgili çalışmalarını biliyoruz. Orada yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere madencilik, tarım ve turizm sektöründe hem tecrübe paylaşımı hem de işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum ki Tanzanya'nın orada yapılacak yatırımlarla ilgili teşvikleri de var. Ülkemiz özelinde baktığımızda diğer bütün alanların yanı sıra eğitim ve sağlık alanında çok başarılı çalışmalarımız var. Bu alanda işbirliğine hazırız. DEİK olarak 152 iş konseyimizin içerisinde hem Eğitim İş Konseyimiz hem de Sağlık İş Konseyimizle işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.