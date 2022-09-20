Bakan Dönmez: Bartın’a 19 yılda 879 milyon liralık yatırım yapıldı

100 MİLYON LİRALIK YATIRIM PLANI

Bu yıl da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım planı olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu yatırımın 150 milyon lirası bakanlığımıza bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ yatırımlarından oluşuyor. Yine Elektrik Dağıtım Şirketinin bu bölgeye ilişkin yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım planı var. Gaz dağıtım şirketinin de yine bu bölgeyle alakalı 40 milyon liralık bütçelenmiş, planlanmış yatırımı bulunmakta" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dönmez, Bartın'da 2014'ten bu yana şehir merkezinde doğal gaz kullanıldığını, bu yıl içerisinde yatırımın tamamlanmasıyla Kozcağız'ın da doğal gaz kullanmaya başlayacağını bildirdi.