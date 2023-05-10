Bakan Dönmez: Biz bize düşen neyse yapmaya hazırız

Eskişehir'in büyüdüğünü, bir şehrin büyümesinin, iş imkanlarının büyümesi anlamına geldiğini ifade eden Dönmez, "Mamul ürünlerin, ham madde ürünlerinin sayısının, miktarının, tonajının artması demek. Maşallah gayet güzel organize olmuşsunuz. Şimdi başkanım tır parkından da bahsetti. Onla alakalı bir ricası da oldu. Milli Emlakla ilgili olarak onu da takip edeceğim inşallah. Gereken bilgileri de ben başkanıma aktaracağım. Bir gelişme olduğu takdirde." diye konuştu.

Seçime birkaç gün kaldığına işaret eden Dönmez, şunları söyledi:

"Büyük bir seçime gidiyoruz. Bizim arzumuz, desteğinizin Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana, partimizden yana devam etmesidir. Bizim yine bir talebimiz daha olacak sizden. 14 Mayıs'ta programlarınızı, taşıma işlerinizi ona göre ayarlayın. Seçme hakkını esnafımızın kullanması lazım. Tabii sadece şehir içinde nakliye işi yapmıyorsunuz. Buradan aldığınız yükü doğuya, batıya taşıyorsunuz. Oyunuzu atın. Öyle yola çıkın. 14 Mayıs'ta oyunuzu atın, sonra gaza basın. Biz de gaza basalım, inşallah. Şimdi depar zamanı. Artık yollarımızı da yaptık. Kendi arabalarımızı da üretmeye başlıyoruz. Bugün Togg'u buraya getiremedik. Aslında esnafımızın da görmesini de arzu ederdik. Neyse önce otomobille başlayacağız. Belki ileride kamyonlar da elektrikli olabilir. Çünkü teknoloji gelişiyor."

Bakan Dönmez'e ziyaretin sonunda Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Süleyman Yenipunar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Ziyarette Dönmez'e, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Derya Çıraklı da eşlik etti.