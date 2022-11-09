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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:52

Bakan Dönmez Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak

AA
Bakan Dönmez Cezayir Yatırım Konferansı’na katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fatih Dönmez, yürütülen yoğun enerji diplomasisi kapsamında Cezayir'e ziyarette bulunacak.

Dönmez, bugün başlayacak Cezayir Yatırım Konferansı'nda iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarına yönelik konuşma yapacak.

Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi beklenen Dönmez, iş dünyasının taleplerini dinleyecek. Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Muhammed Arkab ile hem heyetlerarası hem de baş başa görüşme yapacak.

Dönmez'in yarın da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesi bekleniyor.

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Bakan Dönmez Cezayir Yatırım Konferansı'na katılacak
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