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Giriş Tarihi: 15.2.2023 16:08 Son Güncelleme: 15.2.2023 16:08

Bakan Dönmez İskenderun Garı'nda depremzedeleri ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İskenderun'dan başka bölgelere gidecek vatandaşları garda ziyaret etti.

AA
Bakan Dönmez İskenderun Garı’nda depremzedeleri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dönmez, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında deprem sonrası atılan ve atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Afet İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Sonrasında Hatay'ın İskenderun ilçesine geçerek, bölgede kurulacak konteyner kent ve çadır alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, ardından trenlerle yardımların geldiği İskenderun Garı'nda sevkiyat planlaması hakkında bilgi aldı.

Burada şehir dışına gidecek depremzedelerin taleplerini dinleyen Dönmez, incelemelerde bulunmak üzere kentin Kırıkhan ilçesine geçti.

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Bakan Dönmez İskenderun Garı'nda depremzedeleri ziyaret etti
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