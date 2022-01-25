Bakan Dönmez: Karadeniz’de yeni bir doğalgaz umudu var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, şubatta Sakarya Gaz Sahası
'nın güney batısında keşif amaçlı bir sondaj yapılacağını belirtti. Dönmez, "Bir umut var. Çünkü bu saha birbirine oldukça benzer ve arkadaşlarımız artık her kuyu açışta sahayı daha iyi tanımlıyorlar. Amasra-1'i açtığımızda orada da benzer bir değerlendirmeyi yapmıştık. Arkadaşlarımız dedi ki yüzde 80 burada var. Henüz daha prospektifi almadık ama arkadaşlarımız buradan da ümitli. Son Amasra-1 Kuyusu'na benzer bir keşif gelebilir" diye konuştu. Artan fiyatlara rağmen vatandaşa yüksek maliyetleri tam yansıtmadıklarının altını çizerek, doğalgaz ve elektrikte kamunun üzerine almış olduğu yükün 100 milyar lira civarında olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti: "Kademeli faturalandırmanın temel amacı dar gelirli aileleri korumaktır. Birinci kademe için 150 kilovatsaat dedik ama bundan sonra hep böyle gidecek diye bir kaide yok. Şubatta bu kademeli uygulamanın ilk etkilerini alacağız. Zaman içinde bir ihtiyaç varsa güncellenebilir." ANKARA