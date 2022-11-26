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Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:33 Son Güncelleme: 26.11.2022 11:34

Bakan Dönmez: Konya'mızın 5 ilçesini daha doğal gazla buluşturuyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da 5 ilçenin daha doğal gazla buluşturulacağını bildirdi.

Bakan Dönmez: Konya’mızın 5 ilçesini daha doğal gazla buluşturuyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Konya'da 5 ilçenin daha doğal gazla buluşturulacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nda, doğudan batıya her yer yatırımın, hizmetin, konforun yüzyılı olacak. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Konya'mızın 5 ilçesini daha doğal gazla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez: Konya'mızın 5 ilçesini daha doğal gazla buluşturuyoruz
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