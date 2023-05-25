Bakan Dönmez: Petrol üretimimiz birkaç yıl içerisinde en az 2 kat artmış olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülebilir eğitim alanları olarak nitelendirilen bahçe ve koridorların tasarımında farkındalık oluşturan okulları ödüllendirmek amacıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan "Okulum Bir İnci Projesi Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Dönmez, törende yaptığı konuşmada, bütün kentlere rol model olabilecek özgün, örnek bir kampanya ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Okulların özellikle belli yaş grubundaki çocukların ve gençlerin belki de en çok vakit geçirdiği mekanlardan olduğunu kaydeden Dönmez, "İlk defa arkadaşlıklarını orada oluşturuyorlar, paylaşıyorlar. Sosyalleşme imkanları buluyorlar. Çünkü okul öncesi aile çevresiyle sınırlı olan bir hayatları var. Okulla birlikte öğretmenleriyle ve öğrenci arkadaşlarıyla farklı bir dünyaya açılıyorlar. " diye konuştu.

Dönmez, projenin hayat bilgisiyle de uyumlu olduğunu dile getirerek, "Şimdi bugün sınıfını, okulun bahçesini düzenleyen çocuklarımız yarın kendi evinde belki balkonunu, bahçesi varsa bahçesini düzenleyecek. Bir iş yerinde çalışmaya başladığı zaman aynı şekilde orayı düzenleyecek. Atalarımızın bir sözü var: Aslan yatağından belli olur. Düzen, tertip önemli. O açıdan bu bahçelerimizin ve koridorların bu şekilde bir tasarım, bir yarışma konusu olmasını takdirle karşıladığımı söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Hedefleri yüksek tutmak gerektiğini vurgulayan Dönmez, "En iyisini yapacağınızdan hiç zerre kadar şüphem yok. Biraz önce Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin İHA'larını gördük. Elektrikli otomobillerini gördük. Aldığı ödülleri bizlere gösterdiler, paylaştık. Hidrojenle çalışan araçlardan bahsettiler. Açıkçası bizim okuduğumuz dönemde böyle bir heyecan, hayal kurma imkanı da yoktu. Şimdiki gençlerimiz o konuda çok daha şanslı. Biz de zaten devlet ve bakanlıklar olarak da bu fırsatları gençlerimize vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.